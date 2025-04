“Me da rabia, pena, ganas de llorar”: Padre tras enterarse por la televisión que su hija estaba en una manifestación en el Estadio Monumental

Durante la mañana de este viernes 11 de abril, un grupo de manifestantes llegó a las cercanías del Estadio Monumental. Esto después del fallecimiento de dos hinchas posterior a la caída de una reja y el atropello de un camión lanzagases de Carabineros.

Las cámaras del matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, se encontraban en el lugar y ellos recibieron el llamado de un padre quien divisó a su hija de 17 años dentro de los manifestantes, todo esto mientras él pensaba que estaba estudiando en el colegio.

“La reconocí y para nosotros como papás es un problema porque hoy en día la juventud hace lo que quiere, dice lo que quiere. Uno como papá no puede tener el control sobre ellos”, dijo de entrada.

“Me parece horrible. Uno como papá queda destrozado, una vecina me avisó que mi hija estaba ahí. Justo cuando la enfocan, yo le mandé un mensaje por interno a ella, y me dice ‘papá, yo ya no estoy’. Entonces, ahora se retiró porque sabe que tiene que llevar a la casa”, continuó el padre.

José señaló que su hija le negó estar en la manifestación, pero él le envió un video mostrándole su aparición en pantalla. “Obviamente uno como papá se siente súper mal”, añadió.

“Como papá se nos escapa de las manos”

Al ser consultado si es que su hija fue al Estadio Monumental el día de ayer cuando sucedieron estos lamentables hechos, él afirmó. “Ayer fue, también la reté cuando llegó a la casa. Imagínate cómo uno se siente”, afirmó.

“Como papá se nos escapa de las manos. Con ella hemos ido al psicólogo y al psiquiatra, pero prácticamente lo culpan a uno como papá, pero qué se puede hacer si todo lo que uno hace, está mal”, recalcó José.

“Me da rabia, pena, ganas de llorar (...) Ella no entiende el daño que me está causando. Yo lloro solo, muchas veces no le digo a mi pareja qué es lo que me pasa”, añadió.

Él aseguró que su hija no estuvo involucrada en los hechos delictivos de ayer, pero afirmó que la situación del país se está saliendo de las manos. “Nosotros que vivimos en población nos damos cuenta que los jóvenes ya no tienen respeto por los adultos, por los niños ni por nadie”, dijo.

“Esto es también es culpa de uno, no le puede culpar sólo a Carabineros y las instituciones. Uno como papá tiene que hacer un mea culpa”.