Joven en silla de ruedas denunció que tuvo que arrastrarse por las escaleras del Metro debido a ascensores sin funcionamiento

La joven Josefa Farias realizó una denuncia pública a Metro de Santiago después de que sus instalaciones fallaron en proveer acceso a personas con discapacidad, esto considerando que ella ocupa silla de ruedas.

La influencer publicó un video en donde ella se arrastra por las escaleras de una estación de Metro debido a la falta de un ascensor para salir de las instalaciones de Escuela Militar. Posteriormente, Josefa muestra un letrero que apunta que el ascensor está en mantención, y un grafiti informa que esta situación lleva más de un año.

“Me tocó arrastrarme por las escaleras del metro porque el ascensor estaba malo… otra vez. Es el segundo en un día. Y el personal simplemente no quiso ayudarme. Yo también pago mi pasaje. No hay una tarifa más baja por no poder usar el servicio completo. Pago lo mismo que todos, pero no tengo las mismas condiciones”, escribió en la publicación.

“Las personas que usamos silla de ruedas no estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo acceso. La Ley 20.422 establece que el Estado debe garantizar accesibilidad en el transporte público. No es un favor. Es un derecho. Y cuando ese derecho se vulnera una y otra vez, no es un problema técnico: es exclusión”, añadió.

Su segundo episodio y la explicación de Metro

En un segundo video, Josefa Farias habló de otra mala experiencia que tuvo en el Metro de Santiago, esta vez en la estación Parque Almagro. “Me prohibieron la entrada al metro por estar en silla de ruedas. Había un ascensor malo y las guardias no me dejaron ingresar porque no me iban a ayudar a bajar. Finalmente, tuve que ingresar arrastrándome por las escaleras”, relató.

Ella contó que no tuvo otra opción que arrastrarse por las tres grandes escaleras del metro, ya que tenía que movilizarse e ir a otra estación era complejo porque las calles en mal estado le han costado diversas caídas.

Metro respondió a las consultas de T13 tras esta denuncia, y partieron señalando que su intención como empresa es “ofrecer un servicio de transporte de calidad a todos y todas es algo que nos preocupa día a día. Por eso lamentamos profundamente la situación que reportó Josefa el día de ayer (sábado)“.

“Puntualmente, en el caso de estación Parque Almagro de Línea 3, esta cuenta con tres ascensores, de los cuales uno de ellos estuvo sin servicio ayer por aproximadamente tres horas, entre las 10:30 y las 13:30 horas, lapso en que Josefa necesitó hacer uso del servicio“, continuaron.

“En cuanto a los ascensores de la estación Escuela Militar de Línea 1, esta cuenta con dos ascensores, los que se han mantenido operativos ayer y hoy. Sin embargo, para poder salir o acceder a la estación, es necesario utilizar un ascensor que está a cargo de la empresa Subcentro y no es administrado por Metro de Santiago“, explicaron.

Asimismo, la empresa señaló que “cuentan con protocolos de asistencia claros en los equipos de estaciones para atender requerimientos de personas con movilidad reducida, los que son revisados periódicamente y que ante la ocurrencia de estos casos son revisados y en caso de no ser cumplidos tomar las medidas internas necesarias”.