“Hoy estamos de duelo”: Muere la mujer conocida como “Vístima” a los 61 años de edad

Elizabeth Ogaz explicando que no ha sido fácil su vida luego de volverse viral su frase "Se hace la vistima"

“Hoy estamos de duelo”. Ese fue uno de los comentarios que cibernautas escribieron en X al conocer la repentina muerte de Elizabeth Ogaz, la mujer que se hizo viral hace años atrás al decir la palabra “víctima” como “vístima”.

Elizabeth falleció a los 61 años de edad y padecía complicaciones médicas producto de la diabetes, lo cual obligó a la amputación de una de sus piernas.

La recordada mujer se hizo conocida el año 2019 cuando le preguntaron en un despacho dele matinal Bienvenidos, sobre la exesposa de Sergio Jadue, María Inés Facuse.

Ahí contó cómo conoció a la exmujer de quien era el Presidente de la ANFP.

El día que nació la “Vístima”

“Yo la llegué a conocer cuando trabajé en la cooporación de los parquímetros. Ella era la jefa de nosotros. Yo con ellos la pasé mal, pésimo. Me trataron como el suelo. Muchas lágrimas lloré con ellos. Me acusaron de mañosa, de ladrona. Yo la veo que ella se está haciendo la ‘vístima´, se hace la ‘vístima", declaró.

Tras conocer la trágica noticia, los usuarios rápidamente convirtieron la palabra “Vistima” en trending topic, donde le dedicaron emotivas palabras.

“Murió quien en su afan por denunciar a quien la perjudicó, nos dejó un gran meme.#Vistima: Una sola palabra que usamos para definir a quien, siendo culpable, adopta el papel de victima QEPD Elizabeth Orgaz ya es parte de nuestra cultura pop “, ”Prohibido decir que cualquier wn se hace la víctima. Al menos por tres días de duelo nacional. (Vístima)“.

El reclamo de Elizabeth Ogaz

“Todos ganan, menos yo, que no he ganado nada”, alegó tiempo atrás al diario La Estrella de Quillota-Petorca.

“He estado muy enferma y acá todo sigue igual, la gente molestándome. Han hecho canciones, mi cara está en todos lados. Todos ganan, menos yo, que no he ganado nada”, respecto a su popular frase.

Ogaz recalcó que no le gusta que su rostro se siga viralizando debido a su pronunciamiento de la palabra víctima, señalando que «la gente dice que yo gané un millón de pesos, ¡dónde! si la que menos ha ganado en todo este cuento he sido yo. Ojalá que todos esos que lucran me pongan algo de plata en una cuenta porque acá todos ganan. Ellos ganan plata y yo gano burlas y risas en la calle».

“He tenido que vender todas mis cosas porque tengo que comprarme remedios y hacerme exámenes. Tengo diabetes y sufro de crisis de pánico, ojalá la gente se pusiera una mano en el corazón”, remató.