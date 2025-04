Pedro Ruminot sacó ronchas con cuestionada frase tras muerte de hinchas en las afueras del Monumental

Una ola de críticas en redes sociales generaron las sentidas palabras que compartió Pedro Ruminot en su cuenta personal de Instagram, producto de la trágica muerte de una joven y un niño en las afueras del Estadio Monumental.

El comediante, quien es el actual Director de Comunicaciones de Colo Colo, realizó una dura crítica ante la causa que provocaron los decesos.

“Anoche fuimos a acompañar como directorio del @csydcolocolo a las familias de Martina y Milan. Abrazar y escuchar a los padres fue profundamente doloroso y desgarrador. Acá, más allá de las razones, causas, y el porque, hay dos familias sufriendo".

Pero sus palabras no fueron bien recibidas por todos los cibernautas. Precisamente, por la frase donde metió a toda la sociedad en el mismo saco.

“Ya habrá tiempo y espero que la justicia sepa resolver que es lo que sucedió y quienes son los culpables, pero creo que acá fallaron todos, es un fracaso del sistema político, de la sociedad, de estadio seguro y de las sociedades anónimas que llegaron al fútbol con promesas que no han cumplido. El desde, es proteger a nuestros hinchas y sus familias”.

Críticas a Ruminot por cuestionada frase

Si bien, fueron varios quienes comprendieron el sentido de su mensaje, hubo otros que lo culparon de “responsabilizar” a otros y no a quienes sí les corresponde ponerse el poncho.

“No weon,los que fallaron fueron uds al darle protagonismo a las barras bravas durante el estallido fecal y calificarlos como ‘luchadores sociales’”, “Yo no fallé Ruminot. Eduqué bien a mi hija, pa’ no andar weando con malas juntas sola a los 12A c/1 piño d delincuentes. Si no tienes entrada y con 12A ya tienes datos en http://RR.SS. d andar haciendo desmanes y hueás, vas a entrar a la mala y la culpa es d otros? andá“, comentaron algunos, convirtiendo en apellido Ruminot en trending topic.