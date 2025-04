“Querido diario...”: Dayana Amigo relata hilarante experiencia en accidentado viaje a Buenos Aires con Magdalena Müller y Paola Volpato

Un viaje que no estuvo exento de problemas, anécdotas y muchas risas fue el que vivieron las actrices Dayana Amigo, Magdalena Müller y Paola Volpato, quienes fueron hasta Buenos Aires, Argentina, aventura que fue relatada de una manera muy chistosa por Dayana Amigo en su cuenta de Instagram.

Todo comenzó con las tres amigas en el aeropuerto de Santiago, lugar donde tuvieron el primer inconveniente; Dayana Amigo no tenía su carnet de identidad y su pasaporte estaba vencido, por lo que tuvieron que pedirle a alguien que le llevara su cédula olvidada.

“Querido diario: Fuimos con Paola y Magdalena a los Buenos Aires… viernes 6AM/ en nuestro corazón había ilusión más no en nuestros cuerpos cansados del madrugón. Estaba todo bien bonito porque pensamos que iban a suspender el vuelo, más no fue así… al solicitar documentos yo recién entré a despertar y comprender que no llevaba mi CI. Pero me dije tranquila… lo hiciste muy bien, trajiste pasaporte… el cual había vencido hace 5 años. Para no seguir detallando, llegó mi hada madrina en 40 minutos, corrí y corri… y lo logré… De mis dos compañeras de viaje… Apoyo no recibí … lamentablemente solos altos improperios imposibles de relatar en estas líneas", señaló inicialmente la actriz.

Luego, pasó a contar lo que ella misma aseguró fue “la peor parte” del viaje, cuando se quedó junto a Magdalena Müller sin la tarjeta para ingresar a su habitación de hotel.

La “peor parte” del viaje de las actrices

“Noche de sábado después de ver 3 obras al hilo (hicimos 5 en 3 noches). Con Magdalena íbamos rumbo al hotel… Paola ya estaba con sus tapones en su habitación seguramente soñando cosas lindas. La verdad es… yo dije que llevaba la tarjeta para entrar a la habitación. Seguramente al segundo siguiente lo olvidé y pensé en Pablo Echarri (...) No saqué la tarjeta“, continuó relatando Dayana Amigo.

A continuación, dio paso a una serie de eventos que la llevaron junto a Magdalena Müller a pasear por Buenos Aires en búsqueda de una habitación de hotel que pudieran pagar.

"Nos fuimos en busca de un hotel, entre risas y bastantes estupideses. El hotel que estaba a 5 calles estaba lleno, mas nos dijo que todos de por ahí por que había un festival (...) En ese momento veo pasar un bicho con cola, yo les tengo fobia... no exagerada ... Fobia real. Me dieron diversos ataques.. golpie, grité, lloré, corrí, me ahogué... etc. Magdalena se asustó pues pensó que yo podía morir", agregó.

“Caminamos, yo en descontrol, Magdalena intentándolo todo como por 20 minutos hasta entrar a otro hotel, hotel que era impagable, estuvimos ahí 1 hora, los amigos nos ayudaron y entre bla bla bla... nos encontraron un hotel a 20 cuadras de ahí... corrimos sin parar”, explicó Amigo.

Finalmente añadió que cerca de las 4 de la mañana lograron acostarse, apuntando que “había llanto y risa... y bastantes pormenores de lo más absurdos. Pagamos bastante alto por cinco horas de sueño. En venganza nos comimos caleta de desayuno y nos llevamos un confort”.

Como punto aparte, Dayana Amigo puntualizó que cerca de las 11 de la mañana Paola Volpato las llamó para preguntarles dónde estaban, indicando que “igual soy buena compañía... piénsalo”.