“Esa frase dice más de ella que de mí”: Daniela Requena reaccionó a comentario transfóbico de Fanny Cuevas

Un comentario transfóbico de Fanny Cuevas en contra de Daniela Requena se hizo viral, y se ganó el repudio de diversas personas que salieron a alzar la voz ante este episodio que sucedió en el react “Expertos de Honor” del área digital de Canal 13.

PUBLICIDAD

Esto salió a colación a propósito de un discurso de empoderamiento sexual femenino que entregó Daniela durante un proceso de nominación, ofreciéndole un espaldarazo a Gala Caldirola durante una discusión con Fanny.

La ganadora de “Mundos Opuestos 2″ al ver este momento, recordó el sexo con el que nació la española previo a su transición de género.

En una historia borrada, Daniela mencionó que Canal 13 se comunicó personalmente con ella para ofrecerles disculpas después de la frase emitida por Cuevas en un espacio oficial de la señal.

Daniela Requena y Faloon alzan la voz

Este comentario recibió una respuesta directa de Requena, quien no dudó en alzar la voz. “Decir ‘era un hombre’ es una forma de reducirnos a nuestro pasado físico sin reconocer quiénes somos realmente”, partió escribiendo en sus historias de Instagram.

“Para muchas personas trans, este tipo de frases nos resultan dolorosas y nos conectan con ciertas etapas o experiencias de nuestra vida marcadas por la lucha, y en ocasiones, por el sufrimiento”, añadió.

“Obviamente me siento muy orgullosa de quién soy y jamás me avergonzaré de quien soy. Simplemente se trata de empatía y de respeto, de saber cómo decir las cosas. Esa frase dice más de ella que de mí” cerró.

PUBLICIDAD

Historia de Daniela Requena Fuente: Instagram @danielasirena3

Por su parte, la amiga de Daniela, Faloon Larraguibel, también manifestó su descontento con las palabras de Fanny, y escribió en sus historias: “¡Inaceptable! Nadie quería aparecer o discutir contigo. Tu opinión no es la verdad absoluta".

“Todo el reality estuviste haciendo comentarios como estos. Cuando llegaste lo hiciste conmigo y después te quedaste sola. Esto es para ti Fanny”, concluyó tras etiquetar a Cuevas.

Historia de Faloon Fuente: Instagram @_faloon_

La respuesta de Fanny Cuevas

Tras estas interpelaciones, Fanny Cuevas fue a sus historias de Instagram para defenderse de las acusaciones de ser discriminadora. “Para que paren la hu***, transfóbica yo jamás lo he sido, nunca en la vida. Que yo tenga un problema con Daniela o mis excompañeros de reality es una cosa”, partió.

“Yo no tengo ningún problema con la comunidad para que no sigan fomentando eso. Yo transfóbica no soy”, agregó y apuntó que su frase “no era nada que no era cierto”. Ella recalcó que su frase no fue violenta.

Con respecto a las críticas que ha recibido de parte de la gente y de Faloon, Fanny dijo “¡Basta de fomentar el odio y estar haciendo odio colectivo! Faloon, de verdad, qué te pasa. Tú eres una víctima del odio colectivo en carne propia y ¿quieres pasar el odio hacia mí? (...) No exageremos con algo que no es intencional".