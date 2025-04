Nicolás Solabarrieta se sincera tras el cáncer que padeció cuando era futbolista en Europa: “Ahí mi carrera comenzó a irse cuesta abajo”

Nicolás Solabarrieta se refirió al cáncer testicular que tuvo que enfrentar cuando vivía en Europa, confesando que fue el hecho que lo hizo ver que no podía seguir jugando fútbol profesional.

PUBLICIDAD

Todo esto lo confesó en el programa “Amiga date cuenta” de TV+, donde conversó de varios temas, entre los que abordó lo ocurrido cuando fue diagnosticado de cáncer.

“Me diagnosticaron cáncer, entonces ahí mi carrera comenzó a irse cuesta abajo. Dije ‘ya, creo que ya están todas las señales que esto no es para mí. A pesar de los 15 años que jugué y que ‘me saqué la cresta’...“, contó Nicolás Solabarrieta sobre el diagnóstico que tuvo que enfrentar en Europa, cuando jugaba en un equipo de la segunda división en Suiza.

El tema, también lo había abordado en un video que publicó hace un tiempo en redes sociales, explicando que afortunadamente el cáncer fue detectado antes de que se complicara, lo que ayudó a que no se ramificara.

“Gracias a Dios no tuve que hacer quimioterapia, porque se encontró a tiempo y sí me tengo que hacer chequeos cada seis meses para que no vuelva a aparecer”, indicó.

“La gente no sabe el trasfondo que hay para ser futbolista”

En la conversación, Nicolás Solabarrieta también habló de lo difícil que es ser futbolista profesional, actividad que finalmente abandonó.

“La gente no sabe todo el trasfondo que hay para ser futbolista. Llegar a jugar en primera o segunda división en Chile, tiene un esfuerzo detrás de la familia”, indicó Solabarrieta.

PUBLICIDAD

Finalmente, el exfutbolista se refirió a la canción “Adventure of a lifetime" de Coldplay, que eligió como el soundtrack de este momento de su vida.

“Esta canción me identifica porque estoy empezando nuevas aventuras en mi vida y estoy muy contento de encontrar nuevas cosas que me hacen encender esa llamita", cerró diciendo al respecto.