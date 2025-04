Profesor se hace viral por violenta reacción contra un alumno de colegio en San Ramón: “No tengo problema en dejar la clase, pero te mato con la cabeza”

Un preocupante registro audiovisual de un profesor violentando a uno de sus alumnos en un colegio de la comuna de San Ramón se viralizó esta semana en redes sociales.

PUBLICIDAD

Video en el que se puede apreciar la airada reacción del educador luego que sus estudiantes le hicieran ver lo incorrecto de estar revisando su teléfono celular durante la clase.

La violenta reacción del profesor con su alumno

“Tengo 38 años de edad, soy profesional, tengo dos profesiones, y tú y ninguno de ustedes me va a decir que no lo puedo utilizar (el celular)”, se alcanza a escuchar al profesor en el registro, quien pese a la insistencia de uno de sus alumnos en aclararle que “tiene que dar el ejemplo” y no utilizar el dispositivo durante las clases, insistió en su violenta defensa para usarlo.

“¿Que tú me vas a arrestar? No te toco, no te voy a tocar a ti. ¡Hazme algo! ¡Dime algo! No te me acerques, porque si te me acercas, por mi madre querida, yo no tengo problema en dejar la clase, pero te mato con la cabeza”, insistió el profesor, a estas alturas evidentemente descolocado con los argumentos de los adolescentes, y quien ante la imposibilidad de justificar su incorrecto uso del dispositivo en clases, agarró un pupitre vacío con ambas manos para levantarlo y luego dejarlo caer violentamente.

La viralizada escena correspondió a un establecimiento educacional de la comuna de San Ramón, donde a la fecha se sigue una investigación administrativa en contra del profesional. Información que confirmó en emol.com el director ejecutivo del SLEP Santa Rosa, Luis Echeverría.

“Este hecho ocurrió la semana pasada”, aclaró el directivo, quien aseveró que “hay una investigación en curso de acuerdo a los protocolos del establecimiento, y de acuerdo a lo que indica ese protocolo, el profesor está apartado momentáneamente de sus funciones hasta que se aclaren los hechos”.

Hay una investigación en curso de acuerdo a los protocolos del establecimiento (...) el profesor está apartado momentáneamente de sus funciones — Luis Echeverría

“Ante los hechos ocurridos en el Centro Educacional San Ramón, como SLEP Santa Rosa propiciamos el respeto y la sana convivencia en nuestras comunidades educativas”, finalizó.