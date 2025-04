“Hay cosas que me han dado resultado”: Mariana Derderian revela su secreto para superar la tristeza tras la pérdida de su hijo

La actriz Mariana Derderian reveló cuál es su secreto para superar la tristeza de la dolorosa pérdida de su pequeño hijo en un incendio, confesando que día a día lucha para vencer la depresión.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram le habló a los padres que están enfrentando sus propios duelos y reconoció que se puede llorar todos los días, pero también hay que darse tiempo para reír.

“Me puse a pensar en todos nosotros que somos bastantes, lamentablemente, y pensé, cómo hace cada uno para autoterapearse en su casa en esta nueva forma de vida, en esta mutación de esto que antes tenía y ahora no tengo, (...) y pensé que hay cosas que a mí me han dado resultado“, señaló.

“Todos adentro somos testarudos, porfiados y rebeldes y todos tenemos un poquito de eso y este es el momento para sacarlo a flote y decirle a esta depresión ‘no nos vas a ganar, vamos a ser felices, vamos a estar bien“, dijo enérgica.

Mariana Derderian entrega consejos para superar la tristeza

”¿Vamos a llorar todos los días? Sí, pero nos vamos a reír todos los días, también. Lo importante, a mí me sirve bailar todas las noches, me hace bien mover el cuerpo, me gusta escribir mucho yo creo que tengo unos cuatro cuadernos, me gusta aprender cosas nuevas pero esto, la naturaleza, la tierra, esto es conexión, es vida realmente, así que esos son mis consejos de autoterapia“, confesó.

“Espero que a alguien le hagan sentido. A los sin nombre, besos, los quiero mucho. Hablamos el mismo idioma“, se despidió.

La publicación generó diversos comentarios de otros padres que pasan por el mismo doloroso momento.

“Gracias hermosa por visibilizar, a mi me sirve pintar... No estás sola Mariana querida”, “Eres un ser de luz y sin duda volverás a juntarte con tu amado hijo. Dios así lo quiere”, fueron algunos de los comentarios.