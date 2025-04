“Se ha movido la cosa...”: Mariela Román reaparece en redes en medio de polémica por presunta infidelidad de su esposo, Fabricio Vasconcelos

Días difíciles y “movidos” como ella misma reconoció, ha vivido la entrenadora Mariela Román, quien durante la jornada de este jueves 17 de abril reapareció en redes sociales, en medio de la polémica por la presunta infidelidad de su esposo, Fabricio Vasconcelos con la modelo Joa Cabañas.

Así, a través de un video publicado en sus historias de Instagram, Mariela Román salió al paso de lo ocurrido, asegurando con una gran sonrisa que se encuentra bien pese a todo, aunque no quiso hablar en profundidad del “tema” que involucra a su esposo, Fabricio.

“Los cimientos están firmes”

En el registro, aparece Mariela aplicándose una crema, indicando que quiso bañarse antes de “hablar” con sus seguidoras y su comunidad de mujeres empoderadas.

“Quise saludarlas y les mentiría si les dijera que no se ha movido la cosa por aquí, sí se ha movido, se ha movido”, comenzó indicando la entrenadora en el video.

Luego añadió que “por suerte los cimientos están firmes, estamos bien, Fabricio resolviendo las cosas por el lado que corresponde, entonces yo no me voy a referir al tema”.

A continuación entregó un mensaje a las personas que llegaron a su cuenta recientemente, diciendo que “para tanta gente nuevita que tenemos por ahí, les contamos que esta es una comunidad de puras mujeres, donde nos apoyamos, nos empujamos y nos ayudamos a ser todos los días un poquito mejor”.

Mariela Román cerró sus palabras indicando que “aquí solo de buena onda, todos los días les voy a preguntar si ya hicieron algo por ustedes y eso, besitos”.

La presunta infidelidad de Fabricio

Fue la propia Joa Cabañas quien durante las últimas horas se refirió a un video donde quedaría en evidencia la infidelidad del bailarín de axé a su esposa.

“El video lo hice para dar como la evidencia de que él me estaba mintiendo, me decía que no estaba casado, pero momentos después me dijo que estaba casado, que me quede callada y yo lo tomé como un menosprecio. Dije voy a grabar esto, por si se hace público”, comentó Cabañas.

La joven también aclaró que su relación con Vasconcelos no tuvo mayores intenciones. “Tuvimos varios coqueteos, lo que dice Danilo 21... nos vimos solo esa noche... yo voy a ser sincera, no quería nada serio, a mí me gusta el leseo, yo quería disfrutar solamente”, explicó.

A pesar de la atención mediática que ha recibido, Cabañas desmintió cualquier implicación en el comercio sexual. Afirmó que se encuentra estudiando en la Universidad Católica de Temuco, donde cursa el tercer año de la carrera de educación de párvulos. “Totalmente falso, entonces eso igual me molesta demasiado, que sólo por sacarme fotos más sensuales con lencería me traten de prostituta”, expresó, mostrando su descontento con las etiquetas que se le han asignado.