¿Se viene un nuevo round con Guarén?: Fran Maira adelantó que lanzará una nueva versión de su canción “Desleal”

Ya están avisadas. Fran Maira publicó unas amenazantes historias en su cuenta de Instagram, en donde anunció una nueva versión de una de sus primeras canciones “Desleal”. La cantante prometió comentar “toda la verdad” a través de la música.

El sencillo mencionado fue la segunda canción publicada por la exchica reality, el cual se rumorea que está dedicada a su exmejor amiga, Valentina Torres, mejor conocida como “Guarén”.

Maira no ha sido tímida al decir que este tema está dedicado a las traiciones que se viven dentro de las amistades, y la misma Torres hizo alusión que fue el objeto de inspiración de esta canción durante su fugaz aparición en “Ganar o servir”.

Si bien, en el encierro de Canal 13 pareciera que las examigas iban a buen puerto a una posible reconciliación, esto nunca se concretó. Y al parecer se viene un nuevo round.

Las palabras de Fran Maira

“Ya pronto, a través de mi música, contaré mi verdad. La verdad con una mina que fue una desleal y hoy me entero el nivel de maric***, mentirosa y traicionera que fue”, escribió Maira.

“Se viene ‘Desleal remix 2.0′, la verdad con personas enfermas que inventan historias falsas de mí y juran que me conocen. La realidad de las relaciones tóxicas y obsesivas. Atentxs no todo es como se ve. Yo hablo con pruebas y verdades no como el resto que está acostumbrado a hablar sin saber nada".

“No olvidar que mentir e inventar cosas sobre una persona es ilegal en nuestro país. Por algo, el universo premia a los que somos buenos de corazón y a los demás los estanca”, continuó en una segunda historia.

“Nunca hay que olvidar de dónde venimos. El karma es real, enfóquense en ustedes, sean humildes, deseen el bien y prepárense que en esta nueva era vengo más fuerte y más ganadora bendiciones, espero que todo lo que deseen se les multiplique a mil”, cerró Fran Maira.

Vale recordar que han existido diversas pistas sobre un nuevo foco de fuego en la enemistad de Maira con Torres.

La bomba fue lanzada por Dani Castro, quien aseguró que Guarén se refirió en malos términos a su amiga de ese entonces cuando todavía eran cercanas.

Acto seguido: la cocinera estuvo presente en el video musical de la última canción de Fran, “Venenosa”.