“Eres una matona”: Joa Cabañas se fue con todo en contra de Pamela Díaz y recordó polémico episodio de la Fiera

La modelo Joa Cabañas llegó con todo a irrumpir a la farándula nacional, quien tuvo un affaire con Fabricio Vasconcellos mientras él se encontraba casado con Mariela Román; y también se rumorea que tuvo un fugaz romance con Felipe Kast, esto tras la viralización de un video juntos.

PUBLICIDAD

A través de sus historias de Instagram, la modelo se fue en contra de Pamela Díaz, la animadora de televisión que se encuentra teniendo un romance con el senador Kast.

Esto después de que Pamela Díaz en “Hay que decirlo” cuestionó la grabación sin consentimiento en un momento íntimo. Esto en referencia a la grabación de Cañas tras un momento íntimo con Vasconcellos, en donde se escucha claramente la voz del brasileño.

La arremetida de Joa Cabañas

Joa Cabañas publicó unas historias de Instagram con una imagen de una captura del programa de farándula de Canal 13, y sobre esto escribió un texto en contra de la Fiera.

“Feria Díaz, sigue riéndote nomás, me tienes una pica. Acuérdate que tu equipo me rogaba para que les enviara el video para hacer show en tu programa de farándula de YouTube y jamás les envié nada”, afirmó.

“Y tengo entendido que le pediste a todo el panel que hablara mal de mí junto al abogado para que me metiera ‘miedo’. Eres una matona”, lanzó.

“El programa Hay que Decirlo me contactó para que hablara en vivo y tú me habrías bajado para que no diera mi versión y así no poder defenderme de sus falsas acusaciones ante mí”, continuó la modelo.

PUBLICIDAD

Historia de Joa Cabañas Fuente: Instagram @joa.cabanas

Esto no quedó ahí, ya que en una segunda historia Cabañas publicó una noticia de hace unos años, un titular que recuerda un cuestionado episodio de Díaz: La filtración de imágenes privadas de Alejandra Álvarez en una conferencia de prensa.

El titular de Biobío es después de un programa de televisión, en el cual Valeria Ortega le dijo que le arruinó la vida a la expareja de Hernán Calderón, pero Pamela Díaz se defendió diciendo: “Sigue trabajando, está viva”.

Ante esto, Joa escribió: “Feria Díaz me juzga, pero no tienes memoria. Mostraste fotos desnuda de otra mujer”.