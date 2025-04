Joven entregó un angustiante relato tras sufrir un incidente en micro de RED: “Partió y me arrastró por el suelo”

Un afligido relato entregó una joven en su cuenta de TikTok después de sufrir un incidente en una micro de la capital. Valentina Audicio contó que un chófer le cerró las puertas del bus antes de entrar, pero quedó una prenda atascada, por lo que la arrastró por la calle.

Entre lágrimas, Valentina partió contando que se encuentra en la comuna de Vitacura en la calle Los Abetos, “yo estaba esperando la micro como hace 10 minutos y pasó la 405, paró un poco más pasado del paradero”.

“El caballero se subió antes que yo, yo me subí atrás, pero él estaba pagando así que no me podía subir detrás de él. Yo esperé, el conductor cerró la puerta de la micro, no me vio yo creo”.

“Cerró y yo le golpeé para decirle que no me cerrara porque todavía me estaba subiendo. La puerta agarró mi buzo (...) partió y me arrastró por el suelo. No sé, deben haber sido como tres metros, pero se sintieron como tres kilómetros”.

El angustiado relato de la joven

“No sabía qué hacer, empecé a gritar porque la gente tampoco le dijo (que estaba arrastrándola). No me pasó nada físicamente, pero mi celular cagó. Me quedaba como una cuota para pagar el celular“.

“Un momento que paró, me arrastró por el suelo, yo grité en el cemento hasta que paró y le empecé a golpear porque la puerta no me soltó el pantalón y no podía hacer nada. Él me vio”

Ella contó que le golpeó de nuevo para que le abriera la puerta y pudiese liberarse, el conductor la retó. “Me dijo: ‘¿Cómo se le ocurre hacer eso?‘. Cerró la puerta y siguió“.

Valentina reclamó por no haberle pedido perdón tras arrastrarla por el suelo, e incluso retarla después. “Si no hubiese sido por el semáforo, él no para”, aseguró la tiktoker.

Posteriormente, ella publicó un registro de las cámaras de la calle en donde se ve cómo queda atrapada en la puerta de la micro y es arrastrada.