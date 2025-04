Funan a actor de Los 80 por “papito corazón”: Rocío Toscano lo acusó de abandonar a sus gemelas

El conocido actor de la exitosa serie Los 80, Lucas Bolvarán, famoso por su personaje “Félix Herrera”, fue funado por su colega actriz Rocío Toscano quien lo acusó de ser “papito corazón”.

El reclamo lo realizó en defensa de una amiga, quien es la madre de las dos gemelas que nacieron producto de la relación con el actor.

En solidaridad con la expareja de Balvorán, Toscano reflexionó respecto al origen de los hombres que descuidan a sus hijos.

“Yo me pregunto qué pasó con esas mujeres que crían este tipo de hombres, ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sustancia que crea este monstruo?”, indicó haciendo alusión a Lucas, consignó La Cuarta.

Lucas Balvarán

Otras acusaciones contra “Félix”

El año 2018 Lucas Bolvarán fue acusado durante la tarde de este domingo por agredir física y sexualmente a su ex pareja, quien en ese momento estaba recién embarazada.

Camila, de 18 años, contó en su Instagram cómo fue el término de su relación con Lucas, pues cuando ella quedó embarazada, él habría renegado de la situación proponiendo un aborto al asegurar que no podría hacerse cargo ya que «iba a entrar a la universidad».

Además, la joven narró cómo vivieron los meses siguientes y los malos ratos que le tocó vivir, dando el ejemplo de una discusión que llegó a las cachetadas y golpes en su abdomen.

“Hueón de mierda no tengo palabras para expresar lo lacra que fuiste con cada una de las que estuvimos contigo. Violento y más encima obligándonos a tener sexo contigo, no le den más pantalla a este degenerado, ni siquiera tiene las pelotas como para hacerse responsable de sus Hijas. Asqueroso de mierda, me importa una raja tu pega y lo que te da de comer un asco”, decía la publicación que luego fue borrada.

Luego de recibir ciertos comentarios incrédulos, la joven decidió contar su versión de los hechos por medio de historias en la misma red social y a su vez, compartió imágenes de ella con el actor para comprobar la veracidad de su relación.

Hasta el momento Bolvarán no ha dado su versión de los hechos. Publimetro intentó comunicarse con el joven actor, sin recibir respuesta.