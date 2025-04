“Solo puedo decir una cosa...”: Laura Landaeta rompió el silencio en sus redes sociales tras juicio con Lola Melnyck

Ayer los famosos llegaron a Tribunales. Lola Melnyck presentó una demanda en contra de la periodista Laura Landaeta por injurias graves y calumnias después de que se asegurara que ella fue una escort que estafó a adultos mayores en Argentina.

Por esto, fueron citados los periodistas Luis Sandoval y Paula Escobar, y las “Amikas”, Valeria Luna y María José Castro, quienes estaban presentes en “Que te lo digo” cuando Landaeta entregó estos dichos. De igual forma, fue citado el animador de Chilevisión, Julio César Rodríguez, quien no asistió.

Las cámaras de “Que te lo digo” llegaron al programa, en donde recogieron declaraciones de todos los presentes menos Landaeta. Sin embargo, su abogado sí habló con los periodistas.

“No se puede castigar la opinión de un periodista con una querella criminal. Por lo tanto, creemos en la justicia y la democracia. Si alguien es condenado por un reportaje de hace más de 20 años, que además está prescrita la acción penal, nos iríamos todos a la B”, declaró.

Ante el requerimiento de que se pronuncie sobre el juicio, la periodista Laura Landaeta publicó un curioso mensaje en su cuenta de Instagram. “Ante la insistencia de los colegas para que hable sobre el juicio en curso, solo puedo decir una cosa...”, escribió junto a un receta para hacer un ajiaco chileno.

¿Qué pasó en el juicio?

Uno de los convocados, el periodista Luis Sandoval quien contó detalles de la trastienda de este juicio en su programa “Que te lo digo”. “Cuando comienza la audiencia Laura tenía que dar las explicaciones de por qué estábamos ahí, esto tenía que ser aceptado o rechazado por Lola Melnyck”.

“¿Cuáles son las explicaciones? Lo que Laura dice es que supuestamente Lola habría estado en un programa de Paty Maldonado y habría hablado mal de ella”.

La ucraniana se habría defendido, negando tal versión. “Dijo que no estaba en Chile, no había viajado y que no habría ido a ningún programa de Paty Maldonado. Al no aceptar estas excusas, la audiencia se postergó para el próximo 16 de junio.