Filtran video de fiscalización de Carabineros a Gonzalo Valenzuela que data de agosto de 2024: Actor y Kika Silva reaccionaron al video

Hace casi un año, específicamente el 29 de agosto de 2024, el actor Gonzalo Valenzuela fue fiscalizado por Carabineros, el cual lo sorprendió que estaba manejando bajo la influencia del alcohol tras los resultados del alcotest.

Esto fue mostrado en el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, en donde queda en evidencia cómo le realizaron un alcotest a Valenzuela el cual arrojó 0,46 grados de alcohol.

El funcionario que estaba realizando el test comenzó a decir que ahora iban a realizar la alcoholemia, y le pidió al actor que por favor descendiera del vehículo. Todo esto mientras, Valenzuela suplicaba, “¿Por qué me hace esto? Vivo por aquí“.

El policía le insistía que por favor descendiera del auto, a pesar de los ruegos del miembro del jurado de “Mi nombre es”, quien recibió como respuesta del Carabinero que “no es responsabilidad mía”.

“No va a pasar a ser detenido, pero el vehículo va a quedar retenido por tener la documentación vencida”, le informó a Gonzalo, quien mostró su aflicción al enterarse de las represalias.

“Te lo pido por el amor de Dios, por favor. No me hagas pasar por esto, no me conociste. Te pido un poquito de empatía”, rogó el actor. El carabinero le consultó de dónde lo conocía y dónde trabajaba, ahí es cuando le informó que trabaja en televisión como jurado del programa de TVN.

La respuesta de Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

El actor Gonzalo Valenzuela se pronunció ante la filtración de este video, y lo hizo en sus historias de Instagram. “Esto fue hace tiempo. Ya fue noticia, ya hablé de esto y asumí mi error... ¿Estamos pobres de noticias Zona Latina?“, escribió.

Por su parte, su esposa Kika Silva también defendió a su pareja, y se fue en contra del medio que filtró las imágenes. “Creo importante referirme al video que ha viralizado sobre Gonzalo”, partió.

“El hecho mostrado en el video ocurrió el 29 de agosto de 2024. Han pasado ya más de 8 meses. Gonzalo, cuando ocurrió todo esto, asumió su error y se hizo responsable, como la ley indica que tiene que ser”.

“Es muy grave que un medio de comunicación, consciente de su responsabilidad social, publique información falsa sabiendo el profundo daño que puede causar a una persona. Estas acciones afectan su vida familiar, relaciones laborales y también su imagen pública”, continuó la influencer.

“Les pido actuar con responsabilidad y no seguir desinformando ni perjudicando a las personas con el único propósito de obtener mayor audiencia y beneficios económicos. Espero sinceramente que asuman su responsabilidad, con la misma visibilidad con la que publicaron información falsa”, escribió.