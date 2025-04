“Visibilizar estos temas es tan importante”: Gianfranco Marcone se sinceró sobre la aflicción médica que lo aqueja de hace 25 años

Este fin de semana, el meteorólogo Gianfranco Marcone decidió compartir un pedacito de su vida personal con sus seguidores. En su cuenta de Instagram, el profesional de Canal 13 mostró cómo quedó su rostro después de un brote de dermatitis atópica, un diagnóstico con el que vive desde hace 25 años.

“No, no usé un filtro. Esta foto es real y así amanecí hoy día”, partió comentando. “Quizás muchos de ustedes no saben, pero tengo dermatitis atópica. Si bien, hoy estoy infinitamente mejor que hace casi 25 años atrás cuando me la descubrieron, y cuando tuve los mayores brotes que de verdad no se los dos a nadie a nadie”.

Él continuó diciendo que quiso visibilizar este momento en donde tiene un brote, ya que no es algo que sea frecuente y cuando sucede es algo leve, tal como evidencia la imagen que publicó en redes sociales.

La visibilización de esta enfermedad silenciosa

Marcone comentó que hay personas que sufren todos los días de dolores físicos, malestar, incomodidad y “el poco tino de personas que preguntan: ‘¡Uy qué te pasó!‘; ‘Uy la carita’; ‘¿Te trataste de suicidar?’ (por las llagas en distintas partes del cuerpo); ‘¡Ay porque no comes, qué mañoso!‘. No, señor, señora, mi alergia está muy ligada a temas alimentarios. Dentro de otras frases poco fortuitas que para qué mencionar ahora".

“Pero nada de eso, es una persona que sufre una enfermedad silenciosa que no tiene cura. Hoy yo estoy con un medicamento biológico, pero que me debo inyectar semana por medio. Si bien puedo tener brotes, estos son menores como el que me tocó hoy día”, explicó el meteorólogo.

“Visibilizar estos temas es tan importante, ya que son personas que sufren día a día una enfermedad como ésta y como muchas otras. Aprovecho de felicitar la excelente labor que estas materias realiza la fundación Padece Chile, la cual siempre que me necesitan y necesiten, ahí estaré para apoyar con mi grano de arena”, cerró y aprovechó de felicitar a la influencer “Soy más que atópica” por visibilizar esta enfermedad.