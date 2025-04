Vidal se conmueve con sueño del hijo de Carla Jara y lanza emotiva reflexión a quienes buscan dedicarse al fútbol: “Cuando todos me decían que no podía”

Arturo Vidal reaccionó este fin de semana a unas declaraciones que hace algunos días realizó la animadora de televisión, Carla Jara, quien reconoció que su hijo de 11 años quiere dedicarse al fútbol profesional, un sueño por el que aseguró peleará hasta el final, y del que afirmó será complejo debido a que “sólo el 1% de los futbolistas llega a ser profesional”.

Una concluyente declaración de la mediática figura televisiva que conmovió al futbolista albo, quien luego del triunfo obtenido por el Cacique ante Coquimbo Unido (2-0), por el Campeonato Nacional, usó sus redes sociales para realizar una sentida reflexión a quienes sueñan con ser profesionales de la disciplina deportiva.

La reflexión de Arturo Vidal

Lo hizo mediante una historia de su cuenta oficial de Instagram, en la que junto con la fotografía de la publicación donde Jara contó de los anhelos de su hijo (LUN), hizo un potente llamado a quienes deseen ser futbolistas o realizar cualquier actividad por vocación en su vida.

“Esta noticia me dejó pensando. ¿Sabían que sólo el 1% de los futbolistas llegan a ser profesional?”, inició Vidal.

“Muchos niños de todo el mundo sueñan con lo mismo. Yo también soñaba con ser parte de ese 1%. Cuando todos me decían que no podía, yo le di sin miedo. Sin miedo a las críticas, sin miedo a equivocarme, sin miedo intentarlo”, enfatizó el futbolista nacional, quien no dudó en aconsejar a todos a no claudicar para ir por sus mayores anhelos.

La publicación de Arturo Vidal por las declaraciones que dio Carla Jara respecto del anhelo de su hijo. Fuente: Instagram @kingarturo23oficial.

“Por eso, a todos los niños y a todas las personas que sueñan con algo grande. ¡Cómanse sus miedos! Porque para comerse el mundo, primero tienen que comerse sus miedos”, concluyó.

Resultados 9° fecha

Huachipato 2-1 Unión Española; Palestino 2-3 Universidad de Chile; O0Higgins 2-2 Deportes Iquique; Colo Colo 2-0 Coquimbo Unido; Cobresal 3-1 Deportes Limache; Universidad Católica 6-0 Everton; Unión La Calera 1-0 Audax Italiano; Ñublense 2-0 Deportes La Serena.