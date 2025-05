“No le tengo miedo a nadie”: Ignacia Michelson se confesó antes de entrar a “Mundos Opuestos” y está lista para los enfrentamientos

Una de las chicas realities más polémicas, Ignacia Michelson, ya está en Perú lista para encerrarse en la versión 2025 del programa “Mundos Opuestos”, que se caracterizó por presentar un formato que contrastaba dos realidades que vivirán los participantes.

En la antesala de dejar el mundo real, Michelson realizó una caja de preguntas para que sus seguidores le pudieran hacer las últimas consultas antes de que ingrese al reality show de Canal 13.

Al ser consultada cómo está para el reality y si es que está conforme con sus compañeros. Ella partió confesando que es mala para las competencias, “soy pésima, pésima, pésima competidora”.

A pesar de no tener tantas habilidades físicas, Ignacia destacó que “soy una muy buena estratega y, de vez en cuando, gano una competencia. No sé cómo (...) Así de correr no. Yo nunca voy al gimnasio”.

“Respecto a mis compañeros, todavía no se saben todos, pero me gustaría que hubiese alguien fuerte para entretenerme yo porque siento que todos (están en un actitud) buena onda, muy simpáticos, pero es aburrido ver una casa siempre feliz”.

“Quiero que vaya alguien que esté a un alto porte. Lo dije y qué. No le tengo miedo a nadie porque yo de good vibes (buenas vibras) no soy, siempre con la verdad”.

¿Ya hay algún participante que le cae bien? ¿Cómo se lleva con Eskarcita?

En esa misma línea, Michelson comentó que cree que se llevará bien con las personas que son de un solo discurso, que sean buenos amigos y vayan de frente. Aunque, ella recalcó que si a alguien le cae mal, la persona sabrá inmediatamente ya que aseguró no ser hipócrita. “Siempre perrita, nunca perrita hipócrita”, lanzó.

La influencer no quiso dar nombres sobre quiénes les ha caído bien hasta el momento, e hizo el reparo que tiene que conocerlos dentro del encierro para tener una mejor apreciación de ellos. “Adentro todas las cosas cambian, los papeles se dan vuelta y toda la gente cambia adentro”, complementó.

Asimismo, Ignacia entregó su opinión sobre la mezcla entre famosos y desconocidos, y señaló que prefiere este formato. “Es necesario que haya un mix porque muchas veces hacen el casting, dan un buen casting, se cohiben, son otras personas, fingen. En cambio, cuando ya hay gente conocida ya saben cómo va a funcionar el reality y saben a lo que van”, comentó.

De igual modo, la chica reality entregó su impresión sobre su excompañera de “Gran Hermano”, Eskarcita, sobre quien dijo que “siento que da contenido, da frases buenas, sí me cae bien. Pero, tengo muchas preguntas de cómo me voy a llevar con ella y eso lo voy a ver dentro. Todo depende de cómo vea que se comporte, eso depende de cómo me llevo con las personas”.

Por otro lado, la DJ también fue consultada cómo va a sobrellevar sus alergias en el reality, esto teniendo en consideración que tuvo que retirarse de “Gran Hermano” después de una crisis de alergia.

“Este año vamos más preparada, voy con muchos remedios para la alergia. Voy a tratar de comer cosas que yo sé que no me dan alergia. Igual en ‘Gran Hermano’ me hice alérgica a la avellana allí adentro, así que espero este año no volverme alérgica a nada”.