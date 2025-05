“Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero de papá“: La emotiva despedida de María Jesús Sothers a Roy Sothers

La actriz María Jesús Sothers, hija de Carolina Arregui, compartió una serie de mensajes conmovedores tras la reciente muerte de su padre, el cirujano Roy Sothers, quien falleció el pasado 5 de mayo a los 65 años a causa de un agresivo cáncer gástrico.

PUBLICIDAD

A través de sus stories de Instagram, la también actriz reveló detalles íntimos de su última conversación con él, publicando un pantallazo del celular de su padre que evidenciaba que fue la última persona con la que habló antes de morir.

“Fui la última persona con la que hablaste por teléfono. Me dijiste lo orgulloso que estabas de mí. Siempre recordaré tu voz dulce y llena de alegría. Te extraño, papá”, escribió en una storie que acompañó con una imagen del registro de llamadas.

Pero sus palabras no quedaron ahí. En otras publicaciones, Sothers compartió fotos familiares junto al médico y escribió mensajes cargados de amor: “Te amo tanto, angelito mío. Tus ojitos pardos, tu sonrisa, tus abrazos apretados, tu carita, tu corazón, tu forma genuina de amarme con mis luces y sombras”.

En otro mensaje, agradeció el rol fundamental que Roy Sothers tuvo en su vida y el de su madre: “Gracias por salvarnos con mamá. Te necesitábamos y llegaste a darnos vida y luz. No puedo dejar de agradecer que me elegiste como tu hija. No puedo dejar de pensar en ti. Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero de papá”.

Aunque no eran padre e hija biológicos, en 2017 María Jesús decidió cambiar su apellido y adoptar oficialmente el de Sothers. En una antigua edición del programa La Divina Comida, ya había dejado en claro la importancia de su vínculo: “Lo es todo para mí. Es mi papi. Yo de verdad lo amo tanto, lo admiro. Desde que tengo uso de razón ha estado presente en mi vida y me ha criado”.