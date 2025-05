"No me siento bien": Karla Melo comparte sincero mensaje en medio de su proceso de sanación del cáncer

La actriz y cantante nacional Karla Melo volvió a conmover a sus seguidores con un sincero mensaje sobre su estado emocional durante el tratamiento contra el cáncer de mama que enfrenta desde enero de este año.

Fue a comienzos de 2025 cuando la artista de 38 años reveló públicamente que había sido diagnosticada con esta enfermedad en etapa 1. “Está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas”, explicó en ese entonces, ganándose el cariño y apoyo de miles de personas.

Afortunadamente, a mediados de abril, Karla anunció que los tratamientos médicos estaban dando frutos y que el tumor había desaparecido de su cuerpo. Sin embargo, fue clara al señalar que aún queda camino por recorrer. “No significa que esto terminó. Tengo que completar todos mis tratamientos, pero me estoy sanando”, dijo entonces.

Con la fuerza que la ha caracterizado en todo este proceso, la actriz envió también un potente mensaje de esperanza en esa ocasión: “Me estoy sanando. Y si yo puedo, tú también puedes. Necesito que sepan que se pueden sanar, que vivan sus procesos sin estrés, con amor, como debe ser. Porque cáncer no significa muerte”.

“No me siento bien”

En las últimas horas, Karla volvió a utilizar sus redes sociales para compartir cómo se siente en una jornada emocionalmente difícil. “Hoy es uno de esos días en los que no me siento bien… tengo pena, cansancio e incomodidad” , escribió en una historia de Instagram.

A pesar de esto, la intérprete aseguró que no pierde la motivación gracias al cariño de sus seguidoras: “Pero todas las mujeres que me escriben me inspiran para no abandonar y seguir por el camino de mi sanación. Vamos guerreras”, expresó, haciendo alusión a su más reciente lanzamiento musical junto a María José Quintanilla, titulado Guerreras.