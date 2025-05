“Lo estoy pasando muy muy mal”: Karen Paola confesó cómo se ha sentido tras separarse de Juan Pedro Verdier, a pesar de seguir amándolo

El amor entre la cantante Karen Paola y su expareja Juan Pedro Verdier está lejos de apagarse. Ella nunca ha negado que sigue amando al padre de su hijo, y ahora, nuevamente se refirió a esto y el dolor de estar separada mientras sigue enamorada.

A través de sus historias de Instagram, en la dinámica de caja de preguntas, una seguidora le dijo que era muy fuerte por estar separada de su pareja, a pesar de seguir amándolo.

Pero la realidad estaba lejana de esta afirmación, Karen se emocionó al responder esto y confesó: "Yo no soy fuerte. Yo no quiero llorar. Yo no soy fuerte, mi amor. Yo lo estoy pasando como el hoyo“.

“Solamente estoy tratando de estar bien, porque necesito estar bien, pero no lo estoy pasando bien. Al contrario, lo estoy pasando muy muy mal. Yo estoy tratando de arreglar mis cagadas internas que tengo por todo el infierno que he tenido que atravesar en mi vida”, continuó.

“Entonces, tengo muchas hueas que trabajar, que sostener, y de pronto uno no se da cuenta, pero le hace daño a la persona de al lado”, cerró Bejarano, de acuerdo a lo recogido por La Cuarta de las historias que ya borró la cantante.

La despedida de Juan Pedro Verdier y Karen Paola

Estos días la distancia entre Juan Pedro Verdier y Karen Paola es aún más grande debido a que el comunicador entró hace una semana al reality “Mundos Opuestos”, que ya comenzó sus grabaciones en Perú.

Karen Bejarano compartió un video de su despedida con Juan Pedro Verdier antes de que él se fuese a encerrar a Perú. “¿Quién va ahí? El ganador ¡Te amo!”, gritó la cantante. “Ya le quitaron el teléfono. Vamos con todo, mi amor, serás el ganador”, escribió.

Estas muestras de cariño creó diversas dudas en sus seguidores si es que volvieron a retomar su relación, pero ella señaló que “no hemos vuelto con Juan Pedro. ¿Nos amamos? ¡Sí! Eso jamás estuvo en duda. Pero tampoco significa que hayamos vuelto”

“Él estará encerrado por un buen tiempo en MO (Mundos Opuestos), así que, cuando salga, recién podremos ver cómo se dan las cosas”, comentó.