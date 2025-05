“Él pudo ser víctima de otro accidente”: Abogado de “Tu día” advirtió riesgos en actuar de Claudio Bravo en autopista

El exarquero de la selección chilena, Claudio Bravo, protagonizó un tenso y comentado momento en plena Ruta 5 Sur, a la altura de San Bernardo, luego de que un conductor —aparentemente en estado de ebriedad— colisionara su vehículo, en el que viajaba con una de sus hijas. Las imágenes del hecho, captadas por otro automovilista, muestran al exfutbolista increpando duramente al responsable del choque.

“¡Viene curado! ¡Bájate ahora, si vení curado! Vienes alcoholizado”, se le escucha decir a Bravo, visiblemente afectado, en el video viralizado en redes sociales. “Oye, burro, vay curao hueón, bájate del auto”, agregó al acercarse al conductor, quien se encontraba junto a su familia.

Posteriormente, Bravo compartió su indignación a través de sus redes sociales: “Qué impotencia lo que me tocó vivir hoy en la carretera junto a una de mis hijas (…) Nos choca, pone en riesgo la vida de los demás y se da a la fuga junto a su mujer e hijo. Triste ya que seguramente no pasará absolutamente nada contra este irresponsable”, escribió en X (ex Twitter).

Si bien la mayoría de los comentarios en redes sociales aplaudieron la actitud del exfutbolista, algunos especialistas llamaron la atención sobre los riesgos de su reacción. Claudio Valdivia, abogado panelista del matinal Tu Día, expresó que aunque es comprensible su enojo, Bravo no debió haberse bajado de esa manera: “Claudio Bravo debió bajarse con chaleco reflectante, él pudo ser víctima de otro accidente. Me estoy poniendo en riesgo a mí, se podría generar un choque en cadena. Hay un riesgo complejo, así de simple” , dijo, según consignó La Hora.

Por su parte, desde el matinal, la conductora Priscilla Vargas defendió la reacción del exarquero: “¿Pero cómo reaccionar a una cosa así? Él, con la rabia, solo quería saber quién era la persona que venía ahí. Yo no le voy a cuestionar nada”.

Cabe señalar que incluso Ariel López, ingeniero en transporte y tránsito y miembro de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, valoró el comportamiento del exfutbolista: “Su actitud fue ejemplar. A pesar de haber sido víctima de un choque por parte de un conductor que aparentemente estaba ebrio, Bravo se mostró educado, respetuoso y preocupado por la seguridad de los demás. No reaccionó de manera violenta, sino que intentó que el conductor asumiera su responsabilidad”.