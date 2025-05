Nueva publicación del padre de Alejandro Tabilo en redes sociales agudiza crisis familiar del tenista: “Te vengo pidiendo por largo tiempo”

Un nuevo capítulo en la polémica discusión virtual que protagonizaron este fin de semana el tenista Alejandro Tabilo y su padre con motivo del Día de la Madre se dio en las últimas horas luego que Ricardo Tabilo respondiera nuevamente a su hijo.

El conflicto familiar fue sincerado este domingo por el padre del deportista, quien aprovechó una publicación de un portal deportivo en Facebook (@tenischileoficial), que mostró una serie de fotografías de tenistas junto a sus madres, entre las cuales aparecía una de Tabilo con la suya, para aseverar que el zurdo había olvidado a su progenitora “desde que compró a la polola en un VIP de una discoteca del sector oriente de la capital”.

“Muchas felicidades a todas las madres, y aprovecho agradecer a @tenischile por el saludo con esa fotografía del recuerdo, ya que Alejandro olvidó a su madre desde que compró la polola en un VIP de una discoteca del sector oriente de la capital”, escribió el padre del tenista.

La nueva publicación del padre de Alejandro Tabilo

La respuesta de parte del propio Tabilo no se hizo esperar, y si bien posteriormente la borró del TL de dicha publicación en Facebook, fue viralizada en otras plataformas digitales, donde los usuarios pudieron testimoniar el tenso momento familiar del clan Tabilo-Álvarez.

“Qué bien seguir escribiendo mentiras y de una manera tan cobarde. Ahora te acuerdas que tienes una linda mujer (…)”, respondió Alejandro.

Si bien con el paso de las horas la polémica fue bajando en intensidad en las redes sociales, un nuevo posteo del padre del jugador disparó otra vez la evidente tensión entre Tabilo y su familia. Esta vez, en la publicación de Facebook del medio deportivo @Septimo7Game.

Negro, a la mami la he tratado como una reina que es. A ella hay que quererla, respetarla — Ricardo Tabilo

“Negro, a la mami la he tratado como una reina que es. A ella hay que quererla, respetarla”, escribió Ricardo, quien si bien no profundizó en el estado de salud en que se encuentra su esposa, dejó en evidencia que la madre del deportista no la ha pasado bien este último tiempo.

Alejandro Tabilo y su familia. Fuente: Facebook @ricardo.tabilo.7.

“Te vengo pidiendo por largo tiempo que no dejes de llamarla (…) a perdido 34 kilos. Por mí no hay problema, yo no voy a transar en contra de mis principios. Como ves, se te encuentra rápidamente en RRSS”, finalizó.

Cabe recordar que a mediados de abril el tenista nacional, por estos días recuperándose en nuestro país de una lesión que lo marginó de participar en los torneos de la ATP, había dado indicios de sus problemas, que si bien no los evidenció por su relación familiar, sí le permitieron aclarar a sus seguidores que en estos meses su mayor sostén ha sido su actual pareja, Malena de Lorenzo.

La última publicación del padre de Alejandro Tabilo en redes sociales. Fuente: Facebook @ricardo.tabilo.7.

“Ha sido un año muy complicado, con muchos obstáculos y desafíos. A veces sin saber cómo continuar o entender cómo tantas cosas pueden cambiar de la nada. Lo que sí sé es que tú me has dado la fuerza para seguir este camino. Has sido la única persona que me ha visto en lo más bajo. La única que ha visto y escuchado todas las batallas internas que he tenido que vivir”, escribió en su cuenta de Instagram.

“La gente olvida muy fácil lo bueno. Le gusta hablar y criticar. Es fácil opinar cuando no ves todo el trabajo y sacrificios detrás. Pero está bien, toca seguir luchando juntos y seguir tapando bocas como siempre lo hemos hecho. Juntos podemos todo y vamos a demostrar lo fuerte que somos. Vamos a volver mejor que nunca. Gracias y te amo mi amor. Siempre juntos”, finalizó.