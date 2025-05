“Olvidó a su madre” y “compró la polola en un VIP”: Padre de Alejandro Tabilo se lanza en picada contra su hijo

Ni en el peor de sus partidos lo habían tratado tan mal. Alejandro Tabilo fue increpado en redes sociales, pero no por un rival, ni por su desempeño en el tenis, sino que por su propio padre, quien lo criticó públicamente acusándolo de olvidar a su madre.

Fue a través de un mensaje en la cuenta de Facebook de Tenis Chile, donde Ricardo Tabilo se lanzó en picada contra su hijo.

La página publicó un saludo por el Día de la Madre, ocasión donde el progenitor aprovechó de escribir un fuerte dardo al deportista.

“Muchas felicidades a todas las madres y aprovecho agradecer a tenischile por el saludo con esa fotografía del recuerdo, ya que Alejandro olvidó a su madre desde que compró la polola en un VIP de una discoteca del sector oriente de la capital”, contestó.

Tras esto, la raqueta nacional le devolvió el mensaje, dejando entrever que su padre tampoco fue el mejor marido.

“Ricardo Tabilo, qué bien seguir escribiendo mentiras y una manera tan cobarde. Ahora te acuerdas que tienes tienes una linda mujer…”, publicó, borrando el mensaje posteriormente.

¿Quién es la pareja de Alejandro Tabilo?

La joven argentina Malena de Lorenzo, es ingeniera comercial y tiene 25 años. “Nos conocimos a distancia, yo estudiaba en Europa. Hablábamos por teléfono, WhatsApp y siempre me sorprendió su preocupación y lo atento que era, cuando realmente no lo podía ni ver. Cuando estuve en Europa lo fui a ver a un torneo, pero en realidad todo se dio cuando estuvimos de vuelta en Chile. Es una persona muy simple, es generoso, no busca llamar la atención y eso me gusta mucho”, dijo tiempo atrás al medio LUN.

"Él me pidió pololeo. Me lo preguntó en una comida, no fue algo muy raro. Tuvimos una conversación después de salir a comer y él se iría a una gira por un tiempo, entonces me dijo que quería oficializar la relación antes de irse. No me lo esperaba, me sorprendió”, dijo.

Además, agregó que “Él me acompaña a jugar fútbol, me va a ver. Pasa bien inadvertido la verdad, pero creo que ahora será peor (ríe). Pasamos harto tiempo en casa igual, para que descanse. Vemos series, salimos a comer, vamos al cine, pero todo bajo el cuidado que él tiene. También jugamos pádel de vez en cuando y, obvio, nos juntamos con amigos”.

Actualmente Alejandro Tabilo se tuvo que bajar por lesión de lo Masters de Madrid y Roma, y se prepara para Roland Garros.