“Ha estado un año gratis en mi departamento”: denuncian que recordada actriz Úrsula Achterberg tiene millonaria deuda de arriendo y piden su desalojo

“Ha estado un año gratis en mi departamento”, es la seria y dura denuncia que realizó durante la jornada de este miércoles 14 de mayo Jeanette Osorio, una mujer que asegura que la recordada actriz Úrsula Achterberg ocupa de forma irregular su propiedad en la comuna de La Florida, en Santiago.

La mujer habló desesperada con el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, donde detalló que Úrsula Achterberg vive junto a su madre en el departamento, el que además tiene una millonaria deuda de gastos comunes.

Así, la dueña del inmueble comenzó relatando que “a fines de marzo se me acerca una vecina y me pide como favor que les preste el departamento por el fin de semana a su hija y nieta".

A lo anterior agregó que empatizó con la situación y que “como sabía que me estaba cambiando de casa y el departamento estaba amoblado y sin moradores, me pareció bien, le dije que no tenía problema, porque yo también soy mamá“.

“Siempre tuvo la intención de quedarse”

Sin embargo, su buena voluntad le jugó una mala pasada y todo se complicó cuando le pidió a la actriz y a su madre que le devolvieran el departamento, momento en el que asegura, comenzaron a vivir gratis en el lugar.

“Creo que siempre tuvo la intención de quedarse. Me escribió que era su departamento, que la dejara tranquila y no le escribiera más. Estoy perdiendo mi departamento porque no lo puedo vender... Un día fui a abrir y me di cuenta de que ella había cambiado la chapa. Me dio rabia, pena, impotencia", dijo la mujer.

“En un minuto, fue tanto mi apuro por sacarla, le dije que tenía arrendatarios. La mujer me dijo que ella necesitaba estar con su hija y que podía arrendar, pero nunca firmó un documento, no me pagó ni 10 pesos", añadió.

De acuerdo a lo expuesto por la dueña del inmueble, a esto también se suma que Úrsula Achterberg tiene una millonaria deuda de gastos comunes, la que asciende a un millón 300 mil pesos.

“Yo le diría que se vaya de mi departamento. No me va a pagar. Ha estado un año gratis en mi departamento usando todas mis cosas“, cerró diciendo la mujer.