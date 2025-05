Tamara Acosta se sincera sobre complejo que ha enfrentado desde su juventud: “Siempre me he sentido como fea”

La reconocida actriz nacional Tamara Acosta sorprendió recientemente con una íntima y honesta confesión sobre su autoestima, en una conversación que se volvió viral por su autenticidad y emotividad. Durante su participación en el podcast M de mujer, la intérprete de recordados personajes como ‘Ana’ en Los 80, ‘DJ Katia’ en La Fiera y ‘Colomba’ en Papi Ricky, habló abiertamente sobre las inseguridades que ha enfrentado a lo largo de su vida.

“Siempre me he sentido como fea. Sí... veo fotos de cuando tenía 25 y digo: ‘pero si yo era muy linda we...’”, compartió Acosta, con una mezcla de nostalgia y humor. “Era una we... así, pero ¿por qué yo me sentía fea? No entiendo. Y cómo no lo aproveché, hubiese pololeado más”, agregó entre risas, generando empatía entre sus seguidoras y oyentes.

La actriz, de 53 años, reconoció que esta percepción de sí misma ha sido un tema persistente, incluso en la actualidad: “Ahí estamos trabajándolo”, comentó, en referencia al proceso de reforzar su autoestima. Su testimonio se convirtió en un reflejo potente de cómo incluso figuras públicas admiradas pueden cargar con inseguridades personales profundas.

Durante la entrevista, la conductora del podcast no dudó en expresarle su admiración, destacando su belleza y autenticidad: “Noo, y tan linda que es”, le dijo con cariño.

La confesión de Acosta, sin duda reabre la conversación sobre los estándares de belleza, la autoimagen y cómo estos afectan incluso a quienes son admirados por su talento y carisma.

Cabe destacar que en el espacio, la actriz también abordó sus inicios en el teatro, así como su llegada a la televisión de la mano de recordadas y queridas teleseries. También, la intérprete ha destacado en la escena del cine nacional, como olvidar su papel de “Juana” en la icónica película “Machuca”.