Sondeo revela que 87% de los chilenos teme nuevos cortes de luz este invierno y sólo un 2% cree que se ha actuado bien tras el apagón nacional

La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) presentó los resultados de la encuesta nacional “¿Preparados para el invierno 2025?”, con el objetivo de conocer la percepción ciudadana sobre los principales riesgos del invierno y evaluar la preparación institucional a nivel nacional, regional, comunal y domiciliario.

El estudio, aplicado entre el 5 y el 9 de mayo a 483 personas, arroja cifras preocupantes: el 87,2% teme que se repitan los cortes prolongados de electricidad, mientras que un 90% considera que las instituciones no están preparadas para enfrentar emergencias.

Las principales amenazas identificadas por la ciudadanía están asociadas a infraestructura crítica: además de los cortes de luz, destacan fallas en telecomunicaciones (76,2%), inundaciones, aislamiento de sectores y olas de frío.

Respecto a la capacidad de respuesta, sólo 1 de cada 10 personas cree que su municipalidad está completamente preparada, mientras que la confianza en el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales no supera el 10%. SENAPRED, a pesar de su rol clave, presenta un alto nivel de desconocimiento: el 28,8% declara no saber o no responder respecto a su labor. La excepción la representa Bomberos, que alcanza un 56,7% de confianza plena.

A dos meses del gran apagón que afectó a millones de hogares, sólo el 2,1% de los encuestados cree que se ha actuado adecuadamente para prevenir una nueva crisis.

“Está claro y la encuesta lo confirma: la ciudadanía teme nuevos cortes frente a las lluvias y no confía en la preparación de las instituciones. Desde AMUCH solicitamos una reunión con SENAPRED para coordinar anticipadamente y también nos reunimos con las eléctricas para conocer su planificación. Pero el problema de fondo es que la infraestructura eléctrica está obsoleta. Es el gobierno quien debe presentar un plan de acción concreto”, afirmó el presidente de AMUCH, José Manuel Palacios a Publimetro.

La encuesta también revela una importante brecha entre las acciones institucionales y la percepción ciudadana, lo que refuerza la necesidad de entregar información clara, oportuna y territorializada.