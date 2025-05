“La ignorancia puede ser muy atrevida”: Presidente Boric responde a las críticas por hacer mención al anime durante su visita a Japón

Tras su regreso al país luego de la gira a Asia y participar en el funeral del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, el Presidente Gabriel Boric usó su cuenta en la red social Instagram para responder a las críticas de algunos sectores por hacer mención al anime y a algunos dibujos animados durante su visita a Japón.

PUBLICIDAD

“La cultura japonesa es de las pocas culturas, me atrevería decir, que ha logrado disputar el espacio de la hegemonía estadounidense en el mundo (...) cuando iba al colegio me crié viendo Capitán Tsubasa. Siguiendo a Akira Toriyama con Dragon Ball. No podía perderme un capítulo de Los Caballeros del Zodiaco y jugaba con los disquetes de Pokemon Yellow“, fue lo que indicó en su intervención ante las autoridades niponas, lo que molestó a algunos que lo acusaron de ”banalizar" su visita.

La respuesta del Presidente Boric a las críticas por el anime

Así, tras volver al país, el Mandatario usó sus redes sociales para explicarle a los críticos que rechazaron la referencia a los dibujos animados.

“Ya de vuelta a Chile después de una exitosa gira a Japón y China me entero de la polémica que algunos trataron de armar por mi mención a algunos referentes de anime de cuando era niño”, comenzó indicando el Presidente.

En el posteo realizado en Instagram, añadió la fotografía del postre que se sirvió durante la reunión que sostuvo con el primer ministro de Japón, el que tenía la forma de Pikachu, protagonista de la serie Pokémon.

“Solo para una muestra, este fue el postre se sirvió en la reunión del pasado domingo que tuvimos con el Primer Ministro Japonés Shigeru Ishiba. Y es que los japoneses están profundamente orgullosos de cómo el anime ha sido uno de sus embajadores en el mundo”, apuntó el Mandatario.

El Presidente cerró el texto indicando: “Y eso que no mencioné a Shingeki!La ignorancia puede ser muy atrevida. Pd: no pude preguntarle a Togashi para cuando el final de HunterXHunter. Para la próxima”.