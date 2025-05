“Por lejos, la etapa más difícil de mi vida”: Rafael Cavada dio a conocer que fue sobreseído tras denuncia por violencia intrafamiliar

El periodista Rafael Cavada fue a sus redes sociales para informar que fue sobreseído totalmente tras ser denunciado por violencia intrafamiliar hace menos de un año.

Él publicó una imagen con sus pequeños mientras dibujaban cada uno por su cuenta, y el profesional escribió el siguiente texto: “Hace 9 meses fui denunciado por Violencia Intrafamiliar e inicié vías jurídicas para hacer valer mi derecho y el de mis hijos a tener una relación directa y regular, así como para defenderme de acusaciones graves e infundadas”.

“Por lejos, la etapa más difícil de mi vida. Este mes, la justicia determinó mi sobreseimiento total y definitivo por cuanto nada de lo argüido constituía delito, y dejando a su vez constancia que la denuncia respondía a una ganancia secundaria para obtener mejores resultados en materia de alimentos”.

El periodista enumeró las tres razones por las cuales decidió comunicar esta noticia en sus redes sociales, en donde sugiere a ocupar las vías formales, a confiar en las instituciones y a realizar un llamado a los padres.

“Aunque la justicia en Chile demora y el camino es tortuoso, las instituciones funcionan”, partió comentando.

Además, Cavada señaló que prefería ocupar la vía institucional para defenderse de los cargos en su contra, en vez de ocupar los medios de comunicación que están a su disposición al ser una figura pública. “Por formación profesional pienso que tienen tareas más importantes”, acotó.

Finalmente, él quiso hacer un llamado a “padres y madres a no obstaculizar derechos consagrados por las leyes para asegurar una comunicación directa y regular con los hijos, o en protección de las mujeres, por desacuerdos en materia económica. Nuestros hijos e hijas merecen más. Como periodista tengo la convicción de que la verdad importa y que la evidencia es superior a una mera acusación”.

En esa misma línea, Rafael agregó que no existe mala sangre con su expareja, y pide que no se la juzgue duramente. “No guardo rencor con la madre de mis hijos y seguirá teniendo mi apoyo en sus nuevos proyectos. Espero no la juzguen y apoyen –no es fácil ser madre de 3, migrante y separada. Mi madre también lo fue", comentó.

El profesional de las comunicaciones cerró su mensaje dándole las gracias a su abogada Karime Córdova, a sus amigos, familia y apoyo en redes sociales.

Finalmente, él le entregó su gratitud a su actual pareja: “Diana Aurenque, ya que por entonces apenas empezaba nuestra relación y sin embargo creyó en mí y no titubeó en darme su apoyo irrestricto. Hoy, en serio, sonrío”.