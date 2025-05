“Me dolió mucho lo que hizo”: La tajante respuesta de Milton Millas para referirse a su enemistad con Pedro Carcuro

El periodista Milton Millas revivió, a regañadientes, su enemistad con Pedro Carcuro, con quien mantuvo una estrecha relación laboral durante años.

Fue en entrevista con Ángeles Araya en el programa Todo va a estar bien, donde fue consultado por el distanciamiento con su colega deportivo, momento donde se negó a ahondar en detalles, dejando en claro que la herida aún está abierta.

“No se mantiene la amistad, se quebró en un minuto. No voy a hablar más del tema”, dijo tajante.

Araya de igual forma continuó consultando detalles, recibiendo escuetas palabras, a regañadientes.

“¿Lamenta esa pérdida?”, le preguntó la periodista, recibiendo un rotundo “no”.

“Tengo razones personales. Lo intenté (acercarme) y no fui capaz. Me dolió mucho lo que hizo, dejémoslo hasta ahí. Es un tema largo, no me gustaría herirlo tampoco. A mí me gusta que me perdonen, por lo tanto me gusta perdonar cuando es posible y es sincero el perdón”, sentenció.

Según consignó La Cuarta, el motivo del quiebre fue por temas laborales, luego que Millas presentara un proyecto Radio Agricultura, donde finalmente solo continuó trabajando Carcuro.

“En aquella ocasión (año 2017), se destapó que Millas presentó un proyecto a la gerencia de la estación y esta le dijo que para continuar debía ‘sacar’ a ciertos personajes. No hubo acuerdo. En simultáneo, el comentarista de TVN se habría ofrecido para ser director“, indicó el citado medio.

“De cierta forma a la radio no le preocupaba tanto si se iba Milton, porque estaban asegurados con Carcuro”, reportó una fuente en aquella oportunidad.