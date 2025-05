Influencer acusa que Pablo Freire, famoso por su papel de “Brunito” de Los 80, está obsesionado con ella

“Ya son reiteradas las ocasiones donde públicamente él hace insinuaciones” , lamentó la joven influencer Bea Bravo, quien denunció una situación incómoda con Pablo Freire, conocido por su papel de Brunito en la serie “Los 80″. La influencer reveló que el exactor parece haber desarrollado una “obsesión” hacia ella.

Tras el anuncio del compromiso de la influencer, todo comenzó a tomar otro color. Según se comenta en redes sociales, ambos se habrían conocido durante sus estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sin embargo, fue hace pocas semanas cuando la situación tomó un giro inesperado.

El influencer Danilo 21, a través de su cuenta de TikTok, compartió detalles sobre el comportamiento del exactor. “Lo comento porque me parece rarísimo, hasta me llegué a preocupar”, expresó, mientras mostraba una serie de historias que Freire habría dedicado a Bravo.

Denuncia de Bea Bravo

Bravo, consciente del video que se había vuelto viral, decidió aclarar la situación a través de su canal de difusión. “De verdad estuve evitando hacer cualquier tipo de declaraciones al respecto porque lo he pasado como el pi... francamente con esta situación”, comentó. La influencer reconoció que había recibido numerosas consultas sobre el asunto, pero prefería no publicarlo inicialmente, ya que consideraba que era un tema sensible que afectaba a otra persona más que a ella misma.

En una revelación impactante, Bravo aseguró: “Hay un compañero de universidad que está pasando por un mal momento y dentro de su descompensación él cree que nosotros tenemos una relación, que de hecho estamos casados y que mi relación con Fernando es un simple ‘jueguito’ al que colectivamente todos (incluyendo a su familia y sus amigos) nos hemos puesto de acuerdo porque estamos en contra de él”.

La influencer también mencionó que “ya son reiteradas las ocasiones donde públicamente él hace insinuaciones a que nosotros tenemos algún tipo de relación de carácter romántica y sexual, cosa que no podría estar más alejada de la realidad, porque nunca fuimos ni siquiera amigos, sólo muy buena onda en los pasillos de la U y era”.

Bravo expresó su incomodidad respecto a la situación, resaltando que Freire cuenta con un número considerable de seguidores, lo que ha llevado la situación más allá de su entorno académico. “Ha sido incómodo para mí porque él tiene una cantidad de seguidores considerables y ya ha salido de la esfera universitaria, donde la mayoría de mis compañeros están al tanto de su situación”, sentenció.