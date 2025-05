Leo Méndez se sinceró a días de someterse a una operación y habló sobre la ausencia física de su padre DJ Méndez: “Está atento siempre”

El estado de salud de Leo Méndez ha causado preocupación debido a los crudos relatos que ha entregado el joven sobre su lucha en contra de su delicado diagnóstico de anorexia nerviosa.

Producto de esta enfermedad, el joven tendrá que someterse a una operación de pulmón y estómago. A días de entrar al pabellón, Méndez entregó una actualización de su estado de salud a través de sus historias de Instagram.

Primero publicó una imagen de él en la sala de espera, y después escribió un largo texto sobre este proceso que está viviendo. “Hoy fue una visita dia completo con el team que me operaran el pulmón y estómago”, partió comentando.

“Discutimos sobre la intervención, ciertas posibilidades, preparaciones y ver más de cerca mi diagnóstico que es fuera de lo común. Me dieron fecha definitiva también del día y es demasiado pronto”, reveló.

“De la mano me tuvo mi hermana mayor, atenta y tomando el control. Haciendo preguntas que se me olvidaban. Mi otra mitad que jamás me soltó de la mano en todo el día”, señaló sobre el rol de Steffi en este difícil momento.

“Siento muchas emociones mixtas. Estar pasando por un momento tan frágil con lo de mi trastorno alimentario, mi cuerpo, mis órganos vitales. Son muchas cosas a la vez que me hacen sentir tan vulnerable y sensible. Doy gracias al Universo por tener una familia que me pueda acompañar en este tiempo”, reconoció.

La ausencia física de su padre y la preocupación de sus amigos

De igual forma, Leo se refirió a la ausencia de su padre mientras está a días de someterse a dicha intervención médica. “Por razones privadas mi padre no tiene la posibilidad de estar físicamente conmigo en este tiempo tan duro pero él está ahí atento siempre, todos los días. Me llama, escribimos. Gracias a la tecnología de hoy en día, la comunicación entre nosotros no se pierde”, confesó.

En esa misma línea, se tomó un momento para expresar su gratitud con sus amistades cercanas. “También agradecido de los pocos, muy pocos amigos que tengo, que me escriben y están atentos también. Yo nunca olvido y los tengo contados con tres dedos.

“Gracias familia, amigos y a ustedes mis seguidores. Todo el cariño que me entregaron hace muchísimo. Más detalles contaré pronto por Youtube en una conversación íntima con Steffi Méndez (más detalles sobre eso pronto)”, cerró Leo Méndez.

