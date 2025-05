“Es una nueva oportunidad para vivir”: Carla Ballero reapareció en redes sociales tras sufrir delicada complicación de salud

En medio de la preocupación por el estado de salud de Carla Ballero, la panelista de “Sígueme” publicó un mensaje a sus redes sociales durante la jornada de este domingo 25 de mayo. Ella agradeció toda la preocupación de las personas que han estado rezando por ella.

PUBLICIDAD

Ella subió una imagen de unas manos alzadas durante un atardecer, las cuales se unían en el sector de la eminencia hipotenar y se formaba una cruz. “Quiero agradecer a cada persona que rezó, pensó y me tuvo en su corazón durante estos días tan difíciles en los cuales luché por vivir”, partió escribiendo.

“Sé que sin ustedes quizá no estaría viva. Mi vida dio un giro total. Es una nueva oportunidad para vivir y hacerlo de la mejor manera y la más luminosa. Jamás pensé en el amor que me tienen. Nunca me alcanzará el tiempo para darles las gracias”, continuó la comunicadora.

“Por supuesto, también quiero decir que tengo a la mejor familia, los que me han acompañado y sufrido tanto por verme en este estado. ¡A ellos decirles que los amo infinito! Gracias a todos“, cerró Carla Ballero.

La última actualización del estado de salud de Carla Ballero

Este pasado viernes, un nuevo parte médico se conoció respecto del estado de salud de Carla Ballero, figura televisiva y actual rostro de TV+, quien desde el pasado jueves 8 de mayo se mantiene internada en una clínica del sector oriente de la capital debido a una neumonía neumocócica que derivó en una insuficiencia respiratoria de carácter severo.

Fue el departamento de comunicaciones de RedSalud Vitacura el que entregó esta jornada la actualización del cuadro clínico de Ballero, quien ha presentado una positiva evolución respecto del cuadro de gravedad con el que fue ingresada al recinto asistencial hace poco menos de tres semanas.

Esto, luego que el centro médico confirmara que la animadora “actualmente se encuentra hospitalizada en el área de Médico Quirúrgico, realizando rehabilitación pulmonar y sin requerimiento de ventilación mecánica”.

“Su estado de salud es vigilado constantemente por el equipo médico de la clínica”, explicaron desde el recinto asistencial.