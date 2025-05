“Fue una mujer muy maltratada”: Luis Jara conmueve con íntima reflexión sobre su madre a 12 años de su partida

Este fin de semana, el cantante nacional Luis Jara compartió una profunda e íntima reflexión a través de sus redes sociales, con motivo del aniversario número 12 del fallecimiento de su madre, Alba Rosa Cantillana. A través de un video publicado en Instagram, el artista recordó a su progenitora con un mensaje cargado de emociones, recuerdos y nuevas interpretaciones sobre su vida.

“Hoy se cumplen 12 años de la partida de mi madre. Antes se les recordaba con una misa. Hoy prefiero decir lo que siento por ella a viva voz. Los quiero. Muy buen domingo a todos”, escribió el intérprete en la descripción del video, donde se le ve caminando por su jardín, con el rostro sereno pero nostálgico.

“Salí a caminar en este día gris, al patio de la casa, a compartir con los árboles, con la naturaleza, con un aire especial. Mayo se ha convertido, para mí, en un mes especial”, comenzó relatando Jara, visiblemente conmovido.

El cantante, reconocido por su carrera en la música y la televisión, profundizó en el recuerdo de su madre, abordando aspectos complejos de su personalidad y la historia que la marcó. “Hoy, 25 de mayo, mi madre cumple 12 años desde su fallecimiento y desperté hace unos días con una sensación que les quiero compartir”, indicó.

Luis Jara no esquivó los aspectos más duros de su historia familiar, reconociendo que la relación con su madre fue intensa y muchas veces difícil de entender. “Mi madre era una mujer de carácter fuerte, autoritaria, a veces ruda. Yo creo que me dio la tarea de tratar de hacerla feliz a como diera lugar. A veces me frustré, porque sentía que no lo lograba, pero intenté hacerla sentir como una reina”, confesó.

El artista también reflexionó sobre cómo su rol de hijo y de padre le ha permitido ver con otros ojos la historia de Alba Rosa. “La relación con mi madre fue muy compleja, muy intensa. La obligaba a abrazarme, a tener contacto físico. Lo más curioso es que, a pesar que está fallecida, sigue influyendo. La estoy viendo como debió haber sido su vida, como realmente era: tierna, frágil. La vida nos obliga a ser como somos”.

Uno de los momentos más impactantes del testimonio fue cuando Jara reveló el contexto de violencia en el que creció su madre. “Mi madre fue una mujer muy maltratada, se crió entre hombres tiránicos, en una familia donde hubo mucho alcohol. Huyó de su casa en San Antonio para casarse con mi padre y tener una familia a como diera lugar” .

En su relato, recordó cómo Alba se refugió en las labores del hogar, convirtiéndose en una figura austera. “Se sumió en la costura, el aseo del hogar, el cuidado de los niños, y eso la convirtió en una mujer difícil de tratar”.

A pesar de todo, el intérprete aseguró que siente un profundo amor por ella: “La sigo amando, la entiendo, la venero. Creo que su vida hubiese sido distinta si hubiese llegado más amor”.

Finalmente, destacó el legado que heredó de su madre: “Cosas como afecto, abrazos, besos, confianza, libertad, educación... y mi madre, no teniendo ninguna de esas herramientas, me tiene aquí, sostenido. Yo tengo la misma convicción que tuvo ella. Creo que fue tremenda mujer”.