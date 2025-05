Carla Ballero fue dada de alta tras complejo estado de salud: debe “continuar con su tratamiento y rehabilitación en su domicilio”

Durante la jornada de este lunes 26 de mayo, la clínica Red Salud de Vitacura entregó un nuevo parte médico sobre el estado de Carla Ballero, señalando que la panelista de farándula fue dada de alta y que deberá continuar con su recuperación en su casa, todo esto después de haber estado internada en la UCI debido a complicaciones respiratorias.

En concreto, el centro asistencial indicó que Carla Ballero "fue dada de alta, con la indicación de continuar con su tratamiento y rehabilitación en su domicilio”, según el documento citado por 24 Horas.

Carla Ballero salió así de la clínica luego de haber estado sumamente complicada por una bacteria que le generó problemas respiratorios, lo que llevó a que incluso fuera apoyada con ventilación mecánica debido a una "neumonía neumocócica que derivó en insuficiencia respiratoria grave”

Carla Ballero también reapareció en redes sociales

De esta manera, la panelista del programa “Sígueme” parece estar saliendo de la complicada situación que vivió, a lo que sumó su reaparición en redes sociales con un mensaje donde agradeció a las personas qeu rezaron por ella y le enviaron buenas energías.

“Quiero agradecer a cada persona q rezó, pensó y me tuvo en su corazón durante estos días tan difíciles en los cuales luché por vivir. Se que sin ustedes quizá no estaría viva”, escribió en el mensaje.

A lo anterior añadió que “mi vida dio un giro total. Es una nueva oportunidad para vivir y hacerlo de la mejor manera y la más luminosa. Jamás pensé en el amor q me tienen. Nunca me alcanzará el tiempo para darles las gracias. Por supuesto, también quiero decir q tengo a la mejor familia, los q me han acompañado y sufrido tanto por verme en este estado. A ellos decirles q los amo infinito !!!!! Gracias a todos”, cerró diciendo Carla Ballero en dicho mensaje.