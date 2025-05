Mane Swett y su última jugada para recuperar a su hijo: Respuesta la sabrá el 26 junio

María Elena Swett presentó junto a su abogado Richard Min su última jugada judicial para recuperar la tuición de su hijo, quien se encuentra viviendo con su padre en Estados Unidos, desde el verano del 2023.

PUBLICIDAD

La actriz está apelando a la influencia que su exmarido John Bowe estaría ejerciendo sobre su primogénito, quien cortó la comunicación con ella, mostrando total hostilidad.

En concreto, su abogado rebate la decisión del tribunal estadounidense, quien consideró que cuando Swett inició las acciones legales, ya había pasado un año desde que no regresó a Chile y en ese tiempo, el preadolescente se asentó en Estados Unidos. Por lo tanto, decidió quedarse ahí.

Según Richard Min, ese no podría ser el motivo para darle el favor al padre, puesto que se estaría permitiendo que al no iniciar un juicio, el menor tenga el tiempo para familiarizarse con su nueva vida. Por lo tanto, lo que buscan es que se revoque el fallo emitido en primera instancia, puesto que no estaría en concordancia a lo que ordena el Tribunal de la Haya.

Mane Swett apela al Convenio de la Haya

“El Convenio de La Haya fue diseñado para evitar este mismo resultado. Ningún padre debería tener que ver cómo su hijo se aleja, no por una determinación judicial de custodia, sino porque la ley no protegió el vínculo paternofilial de los efectos corrosivos de la alienación. Los padres abandonados se enfrentan cada vez más a una táctica preocupante: los padres sustractores residentes en Estados Unidos utilizan la excepción del menor maduro y lo bien asentado como arma para justificar la sustracción de menores”, indicó al medio LUN.

Por ello, recalcan que si el tribunal hace caso omiso, “se corre el riesgo de sentar un precedente peligroso: convertir la demora en una herramienta para la sustracción de menores y socavar tanto el espíritu como la letra de la Convención".

Esta solicitud se revisará el próximo 26 de junio. Ese día, si el tribunal la acepte acoge el recurso, la actriz podría continuar en su lucha para recuperar a su hija, sino se terminarán todas sus opciones legales.

PUBLICIDAD