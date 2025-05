“No cuesta nada ser un poquitito más empático”: Karla Melo se descargó tras un críptico llamado de la clínica durante su tratamiento

La actriz y cantante Karla Melo ha hecho público su camino durante su diagnóstico de cáncer de mama, y últimamente ha compartido que no hay más tumores en su cuerpo. Sin embargo, una llamada desde la clínica motivó un descargo que subió a sus redes sociales.

“No es la primera vez que me pasa esto. En este proceso, cuando vas descubriendo que tienes una enfermedad y te vas haciendo exámenes y tienes que esperar los resultados, lo pasas muy mal. Hay mucha incertidumbre, las esperas son eternas. Y obviamente por tu cabeza pasa. ¿Me van a decir algo malo?“, partió Melo.

La cantante detalló que recibió una llamada de la clínica tras recibir la noticia de que no tiene tumores en su cuerpo. A ella le pidieron que fuera a ver a la doctora ya que tenía unas dudas después de una resonancia, por lo que quería que fuera a hacerse una eco.

Karla quería que la persona que le llamó le diera una explicación o más detalles sobre las inquietudes de la doctora, pero no recibió una respuesta. La mente de Karla comenzó a pensar lo peor. “¿Qué pasa por tu cabeza? ‘Esta wea se fue a la mierda, no funcionó, me voy a morir’″, confesó.

El reclamo de Karla Melo

Ella fue rápidamente a la clínica con su esposo. “Partí histérica con mi marido. Íbamos los dos callados en el auto, no hablábamos nada. Entré y la doctora me dijo: ‘Hola, ¿cómo estás?’ Estoy como la callampa”, relató la actriz.

La doctora le comentó que la llamó debido a que no encontró un tumor en la resonancia, lo que Karla ya sabía, por lo que necesitaba ratificar con una eco.

“¿Por qué no me lo dicen por teléfono? ¿Por qué no tienen un poquito de tino para decir: Hola, ¿sabe qué? La doctora no encuentra nada, un tumor ni nada. Entonces, quiere estar segura’. Para que uno no piense que esta wea no está funcionando, que se ramificó todo y que se va a morir", cuestionó Karla.

“No cuesta nada ser un poquitito más empático, un poquitito de tino, digamos, porque una viene traumada, sí viene de tantos exámenes”, añadió la actriz.

“Yo salgo de la consulta, me está esperando mi marido, lo miro, me mira, le hago así (un dedo para arriba en señal de que todo está bien), y figuramos los dos abrazados, llorando en medio de la clínica. La gente debería haber pensado: ‘pobrecita, se está muriendo’. Mi pobre marido ahí expuesto, llorando”, continuó su relato.

Para cerrar, Karla Melo contó que está bien, no tiene tumor y está avanzando en el proceso.