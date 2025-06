“Chiquillos, me puedo morir”: Naya Fácil enciende las alarmas de sus seguidores tras hacer preocupante publicación desde una clínica

Alta preocupación causó entre sus seguidores una publicación realizada durante la noche de este sábado 31 de mayo por la influencer Naya Fácil, quien subió un video a sus redes sociales asegurando que estaba en una clínica y que tendría que quedar hospitalizada debido a una infección que se fue complicando.

Todo comenzó hace unos días cuando Naya Fácil dijo sentir un fuerte dolor abdominal, lo que la llevó a consultar a varios médicos, los que le descartaron un problema en el apéndice.

Sin embargo, el dolor no se pasó con las horas y durante la noche de este sábado tuvo que volver a consultar, descubriendo que tenía una fuerte infección urinaria que se complicó más de la cuenta, lo que la obligó a quedar hospitalizada y suspender un millonario viaje a Grecia.

“Me puedo morir”

“Salieron malos los exámenes, vino el doc y me dijo que él no es policía, que él no me va a retener, pero la recomendación de él como doctor, como profesional de la salud, es que me quede hospitalizada porque esto es grave. Puedo hasta morirme de esto si no me lo cuido", explicó Naya Fácil en el video.

A lo anterior, agregó que “chiquillos, me puedo morir de esto si no me lo cuido, a ese nivel de gravedad tiene, todos mis exámenes salieron malos de mis riñones, porque tengo una bacteria ahí y me la tengo que tratar ahora ya porque en tres días avanzó mucho”.

De esa manera, la influencer añadió que canceló su viaje a Santorini, en Grecia porque “hay posibilidades de que empeore”.

“Iba a conocer allá, pero lo voy a tener que cancelar. Me da lo mismo perder la plata, ahora estoy en la clínica, me han hecho todo rápido, así que me voy a hospitalizar ahora, estoy esperando a mi hermana que fue a firmar todo lo que hay que firmar, estamos hablando de algo grave chiquillos, ya me dolía mucho”, puntualizó Naya Fácil.