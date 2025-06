“Aquí estoy...”: revelan el último mensaje que Teresita Reyes le envió a sus queridos seguidores poco antes de morir

Una triste noticia remeció al mundo de las tablas y el espectáculo chileno el pasado 24 de mayo, cuando se confirmó la muerte a los 75 años de la querida actriz Teresita Reyes, quien falleció producto de las complicaciones por el tratamiento contra el cáncer que la afectaba.

PUBLICIDAD

Una de las formas que usaba Teresita Reyes para comunicarse con sus seguidores y fans era su cuenta en Instagram, donde durante la jornada de este jueves 5 de junio sus familiares hicieron una especial publicación, revelando el último mensaje que la actriz quiso enviarle a “sus amores”.

El último mensaje de Teresita Reyes

“Buscando entre las fotos, encontramos el último mensaje que le escribió a sus “amores”“, escribieron los familiares de Teresita Reyes en la publicación, adjuntando la fotografía de un papel, donde la actriz escribió con una letra temblorosa para sus seguidores.

“Aquí estoy recuperándome. En un tiempito estoy con ustedes. Los amo”, escribió Teresita Reyes para sus seguidores, todo esto, poco antes de que su salud se complicara y finalmente, falleciera.

La publicación no tardó en viralizarse y en llenarse de mensajes de quienes la extrañan y todavía no pueden creer que ya no esté viva.

“Pucha que te extraño Teresita, hay días en los que abro el Instagram solo para ver si estás en un live”; “Teresita es un ángel que nos seguirá cuidando desde el cielo”; “Tan tierna la Teresita!!La veo escribiendo ese mensaje sin ponerse los lentes y diciendo “ no veo nada”!!!“; y ”Linda Teresita, se te va a extrañar muchísimo, te admire y te seguiré admirando donde quiera que estés", fueron solo algunos de los mensajes que acumuló la publicación.