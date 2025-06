“Es un acto de humanidad”: El testimonio de Susana Moreira que lleva más de dos décadas postrada y pide que se apruebe la eutanasia

Durante la emisión de este jueves del matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, se expuso un desgarrador caso de una mujer de 41 años, Susana Moreira, quien lleva 22 años postrada por una distrofia muscular de la cintura escapulohumeral, una enfermedad degenerativa que afecta los músculos del área de la cadera y los hombros.

“Tengo dolor en todo el cuerpo, hasta en la cara, la lengua, las manos, todo lo que es músculo es doloroso, y también las articulaciones”, partió comentando la mujer, quien solicita que se apruebe la ley de eutanasia en nuestro país.

“Yo creo que si pido la eutanasia no se me van a cerrar las puertas del cielo. No creo que Dios me vaya a castigar por elegir no morir de una manera cruel”, añadió Moreira.

Con respecto a su condición, ella especificó que es una enfermedad genética que va progresando con el tiempo. “A medida que pasa el tiempo va empeorando, y al final de la enfermedad, tu cuerpo se muere completamente, pero tu mente queda funcional. Esa es la razón por lo que la eutanasia está en mi mente”, comentó.

El relato de Susana Moreira

Susana Moreira señaló que a los 10 años la diagnosticaron con esta enfermedad, y solo pudo asistir un año a la universidad debido al esfuerzo físico que esto conllevaba y a la falta de una red de apoyo.

La mujer explicó que incluso le ha costado respirar. “Es un sentimiento que no sé cómo explicarlo, sentir que te vas a morir asfixiado da terror. A raíz de eso le hice esa solicitud al Presidente porque en algún momento mi enfermedad va a evolucionar que me va a dejar dependiendo de máquinas y no es algo que yo quisiera vivir”, apuntó.

En la cuenta pública de 2024, el Presidente Gabriel Boric reveló haber recibido una carta de Susana describiendo su padecimiento, y pidiendo que se apruebe el proyecto de ley de la eutanasia. “Por ello, anuncio que pondré urgencia al proyecto”, declaró el mandatario en dicho momento.

“Yo quiero vivir, me gusta la vida y tengo respeto por ésta. Pero quiero vivir a medida que mi cuerpo lo permita, no viviendo a través de máquinas”, recalcó Susana.

“La experiencia la gente va comprendiendo que la eutanasia es un acto de amor y no de quitarle la vida a alguien. Es un acto de humanidad (...) El ser humano que tiene la enfermedad está sufriendo a tal punto que si pudiera elegir irse, lo haría”, añadió.

“Es difícil hablarlo, porque no siento que vaya a ser algo que yo quiera, que sea una opción a la que yo vaya a acudir de inmediato, porque todavía tengo cosas por hacer, siento que todavía puedo disfrutar. Pero cuando la enfermedad me invalida del todo, yo necesito poder elegir porque en solo pensar en el hecho que me voy a quedar en un cuerpo muerto, me da miedo”, continuó.

Finalmente, Susana declaró que es una necesidad que se aprueba la ley. “Yo necesito que se apruebe para vivir tranquila. Me atormenta mucho no saber, cuando una persona que tiene una enfermedad, lo único que quiere es certeza. Yo no tengo la certeza de qué va a pasar mañana, solo sé que va a ser peor”, cerró.