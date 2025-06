“Elijo trabajar con personas que admiro...”: Pancha Merino se descargó en Instagram tras discusión con Pepi Velasco y renuncia a programa en vivo

Muy comentada fue la renuncia en vivo al programa “Amiga date cuenta” de TV+ de la actriz y panelista de farándula, Pancha Merino, luego de un feroz encontrón con su colega Pepi Velasco, a la que terminó calificando de “resentida”.

Así, tras el hecho, Merino usó su cuenta en la red social Instagram para publicar una reflexión sobre las personas con las que elige trabajar y rodearse.

“La frase “Con quién te relacionas es como te va” encierra una verdad poderosa y ampliamente reconocida: las personas con las que te rodeas influyen directamente en tu vida, decisiones, estado emocional y oportunidades“, comenzó señalando Pancha Merino en la red social.

A lo anterior, añadió “gracias gracias gracias. Elijo trabajar con personas que admiro y que vibran en la misma frecuencia”, cerró diciendo en el mensaje que rápidamente se llenó de comentarios y de “likes”.

La pelea con Pepi Velasco

Toda esta reflexión vino luego del comentado encontrón con Pepi Velasco, después que ésta le dijera que "la gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente. Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea”.

Esto no le gustó nada a Pancha Merino, quien no se quedó callada y respondió diciendo que "eres muy resentida amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre. Toda la vida vas a estar envidiando al resto”, agregó.

Velasco contestó ante esta interpelación que: “Yo no soy pobre. A ver, ¿quién te dijo que era pobre?”, y esto fue respondido por Pancha quien le dijo “andai siempre pobreteando... Eres de mente pobre”.

Todo esto desató la molestia de Pancha Merino quien finalmente renunció al espacio, quedándose solo con su rol de panelista en “Tal Cual”.