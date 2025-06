“Ahora me la canta un ministro que tengo…”: Carolina Tohá reveló la especial conexión que tiene con una tierna canción

Enamoradísima está la candidata a la presidencia, y exministra del Interior, Carolina Tohá. La exintegrante del Gobierno del Presidente Gabriel Boric publicó un tierno video de su gira de campaña, en donde hace mención a su enamorado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Ella se encontraba en un restaurante junto a gente de la comuna de Caldera de la Región de Atacama. Tohá se encontraba de pié hablando con un micrófono a los presentes, y partió diciendo “con esta canción me mataron”, en referencia a “Sweet Caroline” de Neil Diamond que sonaba como música de fondo.

“Me llegó un flechazo al corazón porque esa canción cuando era chiquitita me la cantaba mi papá. Ahora que soy grandecita me la canta un ministro que tengo. Es muy linda la verdad”, reveló causando la conmoción de los asistentes.

En la descripción de la publicación, Carolina Tohá escribió “¡Hay canciones que cargan con muchos recuerdos! Como Sweet Caroline, que ayer escuché en Caldera. No pude evitar acordarme de cuando me la cantaba mi papá, aunque ahora también alguien me la dedica”.

Su relación con Mario Marcel

Hace un mes, la otrora ministra del Interior reveló que se encuentra en una relación con Mario Marcel desde hace un tiempo. “Tengo una relación que es muy importante para mí, muy valiosa y que he buscado cuidarla mucho”, le comentó. La Tercera, y agregó que “desde hace un tiempo somos pareja con Mario Marcel”.

“Hemos buscado mantener esto en un plano privado. Tradicionalmente, en Chile siempre se ha reconocido ese límite entre lo privado y lo público, y eso es algo que valoro mucho y que ha ayudado a cuidar esta relación”, añadió.

“Se fue dando de a poco, muy gradualmente. No fue de la noche a la mañana“, dijo sobre su relación que comenzó durante su primer año como ministra, cargo que asumió en septiembre de 2022.

“Como hoy soy candidata y las personas quieren saber más de mí, lo cuento. Pero sigue estando en el ámbito personal”, dijo sobre su decisión de hacer pública su relación sentimental.