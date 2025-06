“¿Distanciada de Cami?“: Michelle Carvalho confirmó el fin de su amistad con Camila Andrade y explicó los motivos

Al hueso fueron algunas de las preguntas que recibió en su cuenta de Instagram la modelo e influencer brasileña, Michelle Carvalho, y que contestó sin filtro, tal como había anunciado al abrir la cajita de consultas en sus historias.

Así, una de las dudas de sus seguidores que contestó Michelle Carvalho fue sobre su distanciamiento con Camila Andrade, con quien hizo muy buena dupla en el reality Gran Hermano, confirmando que pese a todo, ya no son cercanas.

“¿Distanciada de Cami?"

“¿Distanciamiento con Cami? Yo me quedo con Carlita (Jara)”, fue la pregunta que recibió Carvalho, en la que además se hacía referencia a Carla Jara y una fotografía reciente donde aparecen ambas.

Y la respuesta fue honesta, tal como aseguró Michelle.

“Seré honesta. Todos fueron testigos de que en GH (Gran Hermano) construimos una amistad que se dio bajo el contexto del encierro. Al salir, tuvimos oportunidades para seguir haciéndolo”, comenzó explicando la exchica reality.

A lo anterior, añadió que “cada una estaba en sus proyectos personales y no fluyó”.

Michelle Carvalho también añadió que incluso existió la posibilidad de trabajar con Camila Andrade, pero que prefirió hacerle caso a su “intuición” y optó por no tomar esa oportunidad, indicando que “no lo sentí natural”.

“Existió la posibilidad de hacer un proyecto juntas, pero luego de pensarlo mucho no lo sentí natural ya que nuestra amistad afuera no había fluido como con otras personas y, además, por temas de agenda no lo pude realizar. Preferí ser consecuente y no tomar una responsabilidad solo por lo comercial cuando no lo sentía real y no sería sostenible con el tiempo”, señaló la brasileña.

Finalmente, Michelle Carvalho puntualizó que en “este periodo he tomado muchas decisiones escuchando mi intuición”.