“La cosa se puso un poco fea...”: Leo Méndez Jr. fue dado de alta tras complicaciones de salud y confirmó acercamiento con su hermana, Steffi Méndez

Una alentadora noticia dio durante la jornada de este jueves 12 de junio Leo Méndez Jr. a sus seguidores, confirmando que fue dado de alta tras haber vuelto al hospital por complicaciones de salud, después de la operación en la que le sacaron uno de sus pulmones.

Así, a través de sus historias de Instagram, el hijo de DJ Méndez contó que pese a todo, ya está mejor y podrá seguir su recuperación en casa.

“Es difícil recuperarme de una operación tan grande”

“La cosa se puso un poco fea estos últimos días. Es difícil de recuperarme de una operación tan grande, siendo tan débil. Le tocó duro a mi cuerpo este tiempo. Fue duro. Entiendo que mi camino de recuperación es más largo de lo normal y más duro que el de una persona “sana” de mente“, comenzó señalando el joven en sus historias de Instagram.

A lo anterior, añadió que “mi anorexia me juega mucho en contra y es súper difícil. Difícil porque necesito ayuda con la comida. Dentro de lo que es ahora lo médico, estoy en mejora”.

Leo Méndez además indicó que “la infección está bajo control y puedo seguir con antibióticos en casa. Despues de varios días con el drenaje, queda muy poco líquido que el mismo cuerpo se encargará solito en desecharlo. Hoy me dieron de alta. Me voy feliz a casa pero con un cuerpo débil”, reconoció.

Acercamiento con Steffi Méndez y en lista de espera por la anorexia

En sus historias, el influencer también actualizó a sus seguidores respecto a la relación con su hermana, Steffi Méndez, señalando que le mandó flores mientras estuvo hospitalizado.

“Me los trajo justo cuando se puso fea la cosa y por razones de sanidad/alergia no dejaron entrar con ellas, pero me las guardaron para cuando me iban a dar de alta. Las llegare a poner en agüita. Gracias mi panita. Al fin a casita. Se sintió una eternidad ahí”, señaló.

Finalmente, Leo Méndez Jr. se refirió a la anorexia que sufre, señalando que es un tema difícil para él, pero que está esperando para recibir un tratamiento adecuado.

“Me preguntan muchos por si recibo ayuda por mi Anorexia. La recibiré. Estoy en lista de espera. Hay más detalles que contar. Prefiero guardar todo eso para más adelante cuando me sienta más cómodo tocar ese tema. Lo que es la parte médica, de medicina, (Thorax). Está controlada. Queda la parte psiquica que es la Anorexia que es el problema mas grande y serio que tengo. Sera controlada... pero de momento bajo un tipo de cuidado y citas de controles puedo esperar en casa en mi zona de confort. En mi lugar feliz”, cerró indicando el joven.