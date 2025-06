Mariana Derderian hace potente llamado a Don Francisco: “El silencio nos hace cómplices” en crisis de Gaza

Mariana Derderian hizo un llamado directo a Mario Kreutzberger, ‘Don Francisco’, para que se pronuncie sobre la situación en Gaza. A través de su cuenta de Instagram, la actriz expresó su preocupación por la falta de acción y solidaridad ante la crisis humanitaria que afecta a los niños y familias.

“Llevo muchos días he pensado si hago este video o no, porque en algún lugar me da miedo, pero después me di cuenta y dije: a mí, me da más miedo dejar de hacer las cosas por miedo” , agregó.

Un llamado a la empatía

La actriz destacó la importancia de que un comunicador influyente como Don Francisco se pronuncie sobre el tema, mencionando su legado con la Teletón. “Sé que te importan los niños y no solamente los de Chile, también imagino que te importan los niños de todo el mundo”, afirmó Derderian.

Derderian hizo hincapié en la gravedad de la situación en Gaza, mencionando que “allá están mutilando niños, están mutilando gente, y están, además, quedando sin la contención de la familia”. Acentuó la necesidad de visibilizar el sufrimiento de los más vulnerables en el conflicto y la importancia de no ser cómplices del silencio.

Además, la actriz hizo un llamado a la comunidad judía, recordando que “hemos visto en muchísimos países a muchas personas judías que marchan con la cara de niños palestinos, pidiendo que paren por favor este genocidio, que por favor, basta”. Este comentario refleja la interconexión de las luchas por la paz y la justicia en diversas comunidades.

Empatía y acción

En su mensaje, Derderian expresó su deseo de que Don Francisco se uniera a un movimiento más amplio de protesta. “Dime que no sería lindo, Mario, de verdad, que aparecieras tú... Que si tú lo dices, por chorreo para abajo lo van a empezar a decir todos los comunicadores”, sugirió.

Además, Derderian instó a la acción colectiva, señalando que “es imposible que el mundo esté callado y que seamos todos testigos y cómplices a la vez de esta brutalidad”.

Para cerrar su mensaje, la actriz reiteró su confianza en una respuesta por parte de Kreutzberger. “Confío en ti”, concluyó.