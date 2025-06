“¿No fue Daniela Aránguiz?“: Luis Mateucci abrió su corazón y confesó a quién considera “el amor más importante” de su vida

Una impactante confesión es la que hizo el modelo argentino Luis Mateucci en el podcast “Juzgamos y nos funamos” de Danilo 21, y que lanzó un adelanto este viernes 13 de junio por redes sociales, donde habló sin pelos en la lengua y contó la firme sobre quién es “el amor más importante” de su vida.

Así, en el adelanto del capítulo de este viernes, se puede ver a Mateucci decir de forma categórica que “el amor más importante que yo tuve fue Oriana, no fue otra”, revelación que dejó con la boca abierta a Danilo 21, quien de inmediato le pregunta a su entrevistado “¿no fue Daniela Aránguiz?“.

“La única con la que quise tener un hijo”

Fue en ese instante cuando Luis Mateucci le contestó de forma enfática a su entrevistador que “no, no, que quede bien claro también porque a veces me ponen ahí y ella misma me lleva a ese territorio. Con la única que quise tener un hijo fue con Oriana, con la única y fue mi experiencia de convivir, mi experiencia de irme de Chile a España, no hay otra”.

Luego añadió que pese a todo su amor y a que la considera el amor más importante de su vida, está feliz con la relación de amistad que hoy tiene con la venezolana de acento español.

“Hoy agradezco ser su mejor amigo, ser su hermano, ser lo que somos, pero ella fue la más importante por lejos y fue con la única que a dije ‘si viene un hijo, feliz’”, agregó Mateucci.

Luego, reconoció que efectivamente en la relación con Daniela Aránguiz pudo haberle dicho que quería un hijo con ella, argumentando que fue solo en medio de una relación íntima.

Pese a todo, apuntó que “al día de hoy está todo bien con la Dani (Aránguiz), pero hay que decir las cosas como son y lo que te digo, el amor más importante de mi vida fue Oriana Marzoli y con la única que se me cruzó en un momento o muchas veces tener un hijo fue con ella, nada más”, cerró diciendo Luis Mateucci en el adelanto de la conversación.