“Te banco a muerte...”: Fernando Solabarrieta reveló la preocupación de Marcelo “Chino” Ríos y los mensajes que le manda constantemente

“Me manda mensajes de apoyo...”, fue parte de lo que reveló el periodista deportivo Fernando Solabarrieta, sobre la especial relación de amistad que tiene con el extenista Marcelo “Chino” Ríos, quien se mostró especialmente preocupado por él cuando estaba en rehabilitación en Estados Unidos.

Fue en el programa “Marca Personal” de radio La Metro donde Solabarrieta recordó a Marcelo Ríos y los mensajes de audio que le enviaba cuando estaba en Miami recuperándose, indicando que el extenista siempre se muestra especialmente preocupado por él.

“Me manda mensajes de apoyo”

Así, en medio de la conversación, Fernando Solabarrieta contó que cuando estaba allá, el Chino Ríos “me manda mensajes de apoyo, ‘lo que necesití’ me dice. Estaba lejos de él, en Estados Unidos. Tuve la intención de ir a visitarlo", contó.

Sin embargo, añadió que no pudo ir a verlo cuando estaba en Miami porque el extenista vive en un lugar bastante alejado.

Además, reveló que la cercanía con el Chino Ríos no se quedó ahí, sino que siempre lo contacta cuando ve informaciones preocupantes sobre el periodista deportivo.

“¿Sabes cuando me manda audios? Cuando ve noticias mías que estoy medio complicado, me manda audios, ‘te banco a muerte’, me dice, este último tiempo me ha mandado un montón de mensajes", apuntó Solabarrieta emocionado y entre risas.