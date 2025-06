“Hay muchos que no lo están pasando bien”: Cristián de la Fuente hizo nostálgica reflexión por el Día del Padre donde no estuvo con su hija Laura

“Otro Día del Padre en el que no tengo a mi padre...”, comenzó diciendo el actor Cristián de la Fuente, en el video que publicó este domingo 15 de junio, para hacer una nostálgica y profunda reflexión por el Día del Papá.

“Feliz día para todos los hijos que no estamos con nuestros padres y a todos los padres que no estamos con nuestras hijas… no estamos solos!!!“, escribió en el mensaje que acompañó el posteo y que rápidamente se llenó de ”likes" y comentarios.

“Un Día del Padre especial”

“Un Día del Padre especial, porque es otro Día del Padre en el que no tengo a mi padre, es un día del padre donde mi hija está lejos, un día del padre donde físicamente no me siento bien, estoy enfermo”, señaló Cristián de la Fuente al inicio del registro, el que grabó desde su cama cuando recién estaba despertando.

A lo anterior, añadió que “me puse a pensar que uno ve las redes sociales y todos están cómo ‘feliz día del padre’ y hay muchos que no lo están pasando bien en este día. Hay muchos que perdieron a su padre hace poco, hay muchos que -por distintas razones- no pueden estar con sus hijas, hay muchos padres que están solos. Y a esos padres quiero mandarles un abrazo, porque no están solos, hay otros que estamos parecidos”.

Además, agregó que “acabo de ver un video que me hicieron un grupo de amigas, donde veía todo lo que he vivido como padre con Lau y me emocionó, porque al final del día, uno se da cuenta que hizo bien el trabajo. Así como vi otro video con mi padre y me di cuenta de lo lindo que fue mi padre conmigo. Hay días que hay que vivir del recuerdo”.

Finalmente apunto que “no todo en Instagram tiene que ser lindo, no todo en Instagram tiene que ser fotos con filtro, fotos pasándolo bien, fotos en lugares maravillosos. También Instagram puede ser un día despertándose con un poco de nostalgia, con un poco de pena y compartir eso, para que otros que se sienten igual sepan que no están solos”.