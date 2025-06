Lisandra Silva rompe el silencio tras ser vinculada a supuesta estafa piramidal: “Algunos la llaman polémica...”

La modelo cubana Lisandra Silva salió al paso de las acusaciones que la vinculan con una presunta estafa piramidal relacionada con la empresa de cosméticos turcos Farmasi. Las denuncias surgieron tras un reportaje emitido por el programa Primer Plano de Chilevisión, donde se cuestionó el modelo de negocios de la marca y la falta de certificación del Instituto de Salud Pública (ISP) en Chile.

A través de sus redes sociales, Silva entregó su versión de los hechos y defendió con firmeza su participación en la compañía.

En una publicación en sus redes sociales señaló: “Cuando la luz del cambio llega, algunos la llaman polémica; yo la llamo oportunidad. Hablo desde mi verdad: soy ciudadana estadounidense, pago impuestos en EE. UU. y mi cuenta Farmasi opera con total transparencia. Pero mi misión va más allá de fronteras: quiero que cada mujer: la inmigrante sin papeles, la mamá que amamanta, la que dejó la universidad por falta de recursos tenga una vía real de ingresos”.

“Soy una persona honesta, responsable, madre soltera de dos hermosos hijos, criándolos con valores, con amor y fuerza interna”, afirmó también la influencer, rechazando cualquier vínculo con prácticas irregulares.

Según explicó, su ingreso a Farmasi se dio apenas dos semanas atrás y asegura estar “enamorada” del equipo con el que trabaja. En relación a la certificación sanitaria, Lisandra aclaró que si bien aún no está vigente en Chile, la marca tiene trayectoria internacional. “Es un tema más burocrático, y el equipo que integro, basado en Estados Unidos, está luchando para que la certifiquen lo antes posible aquí”, detalló.

Silva también hizo hincapié en el impacto positivo que, según ella, ha tenido Farmasi en la vida de muchas mujeres, especialmente madres e inmigrantes. “He visto a mujeres que estaban en pausa por la maternidad volver a sentirse valiosas. He visto inmigrantes, como yo, generar ingresos sin rogarle a nadie. He visto a mujeres que no pudieron estudiar una carrera, construir una nueva vida desde su celular”, expresó.

En tono más crítico, Lisandra calificó el reportaje emitido por Primer Plano como una “desinformación abismal” y señaló que el programa es un “chiste”. A su juicio, los medios deberían centrar su atención en “productos no registrados en el ISP” en lugar de atacar a una marca con presencia en 49 países.

Con convicción, la influencer concluyó: “Soy mujer, madre, emprendedora, y si algo tengo claro, es que cuando una mujer decide sostenerse con amor y propósito, ningún medio la puede derribar”.